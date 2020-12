Rokovania o obchodnej dohode medzi EÚ a Britániou sa prerušili

Londýn/Brusel 4. decembra (TASR) – Rokovania o budúcich obchodných vzťahoch Británie a EÚ boli v piatok prerušené po tom, čo obe strany vyhlásili, že podmienky na uzavretie dohody nie sú splnené. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.



Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier uviedol, že so svojím britským partnerom Davidom Frostom sa dohodli na prestávke v rokovaniach s tým, že o ich stave budú informovať predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú a britského premiéra Borisa Johnsona, ktorí by sa mal telefonicky spojiť v sobotu popoludní.



„Dnes sme sa zhodli, že podmienky na dohodu nie sú splnené pre značné nezhody," uviedli Barnier a Frost v spoločnom vyhlásení na Twitteri. Spomenuli tri sporné oblasti – rovnaké podmienky, správu vecí verejných a rybolov.



Správa o prerušení rokovaní prišla po týždni intenzívnych diskusií v Londýne. O pokroku v rokovaniach sa podľa Sky News objavovali rozporuplné tvrdenia – zatiaľ čo niektorí európski predstavitelia hovorili, že dohoda sa blíži, britská strana varovala, že rozhovory sú v náročnej fáze.



Británia vystúpila z EÚ 31. januára 2020 a nachádza sa v tzv. prechodnom období, ktoré potrvá do konca tohto roka.



Londýn a EÚ sa odvtedy snažia uzavrieť dohodu, ktorá bude upravovať ich budúce partnerské a obchodné vzťahy.



Rokovania napredujú pomaly pre názorové nezhody v kľúčových oblastiach, ako sú rybolov či návrh zákona o vnútornom trhu. Ak sa Londýnu s Bruselom nepodarí dosiahnuť dohodu o budúcom partnerstve, od 1. januára 2021 sa budú ich vzájomné obchodné vzťahy riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie.