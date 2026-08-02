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Rokovania o politickej transformácii vo Venezuele odložili
Opoziční predstavitelia uviedli, že cieľom rokovaní bude vytvoriť „cestovnú mapu k demokracii“.
Autor TASR
Caracas 2. augusta (TASR) - Rokovania o politickej transformácii Venezuely medzi predstaviteľmi vlády a opozície sa začnú na budúci týždeň v Caracase, nie v sobotu, ako sa pôvodne plánovalo. V sobotu, po telefonickom rozhovore s opozičnou líderkou Dinorah Figuerovou, to uviedol predseda venezuelského Národného zhromaždenia Jorge Rodríguez, informovala agentúra AFP.
„Dohodli sme sa na prvom osobnom stretnutí v Caracase na budúci týždeň,“ uviedol Rodríguez.
Oznámenie o plánovaných rokovaniach prichádza približne šesť mesiacov po tom, ako americké jednotky pri operácii v Caracase zadržali vtedajšieho venezuelského prezidenta Nicolása Madura a odviezli ho do New Yorku, kde čelí obvineniam z obchodovania s drogami. Odvtedy stojí na čele krajiny bývalá viceprezidentka Delcy Rodríguezová, Madurova spojenkyňa, ktorá má podporu administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Opozícia pritom dúfala, že Madurovo zosadenie povedie k zmene vlády.
Opoziční predstavitelia uviedli, že cieľom rokovaní bude vytvoriť „cestovnú mapu k demokracii“. Prioritou má byť posilnenie demokratických inštitúcií a volebného systému a vytvorenie podmienok na politickú účasť.
Opozíciu na rokovaniach povedie Figuerová, ktorá sa v júni po takmer ôsmich rokoch v exile vrátila do Venezuely. V minulosti bola predsedníčkou Národného zhromaždenia zvoleného v roku 2015, keď opozičné strany naposledy získali väčšinu v parlamente.
Opozícia dlhodobo spochybňuje legitimitu volebných procesov vo Venezuele. Národná volebná rada (CNE) vyhlásila Madura za víťaza prezidentských volieb z roku 2024, zatiaľ čo podľa volebných záznamov zhromaždených pozorovateľmi a nezávisle overených zvíťazil opozičný kandidát Edmundo González.
Opoziční politici a kritici vlády boli v uplynulých rokoch vystavení prenasledovaniu, väzneniu a nútenému odchodu do exilu. Podľa organizácie Foro Penal zostáva vo venezuelských väzniciach 372 politických väzňov.
Jednou z najvýraznejších opozičných líderiek je María Corina Machadová. Po tom, ako v novembri 2025 z Venezuely tajne odišla, sa zatiaľ do vlasti nemôže vrátiť. Jej prípadný návrat je podľa medializovaných informácií predmetom nezhôd s administratívou prezidenta Trumpa, ktorá podľa všetkého ako partnerku pre rokovania o politickom prechode uprednostňuje Figuerovú.
Dohodu o rokovaniach oznámili vládna strana aj opozícia po ničivých zemetraseniach, ktoré 24. júna zasiahli sever Venezuely. Podľa dostupných údajov si vyžiadali najmenej 4734 obetí.
Jorge Rodríguez, brat dočasnej prezidentky Delcy Rodríguezovej, objasnil, že rokovania majú prispieť k obnove krajiny a zachovaniu mieru. Opozícia zároveň ocenila pomoc Spojených štátov pri zvládaní následkov nedávnej prírodnej katastrofy.
Predchádzajúce rokovania medzi vládou a opozíciou opakovane stroskotali pre nezhody v otázkach volebných podmienok, politických väzňov a medzinárodných sankcií.
„Dohodli sme sa na prvom osobnom stretnutí v Caracase na budúci týždeň,“ uviedol Rodríguez.
Oznámenie o plánovaných rokovaniach prichádza približne šesť mesiacov po tom, ako americké jednotky pri operácii v Caracase zadržali vtedajšieho venezuelského prezidenta Nicolása Madura a odviezli ho do New Yorku, kde čelí obvineniam z obchodovania s drogami. Odvtedy stojí na čele krajiny bývalá viceprezidentka Delcy Rodríguezová, Madurova spojenkyňa, ktorá má podporu administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Opozícia pritom dúfala, že Madurovo zosadenie povedie k zmene vlády.
Opoziční predstavitelia uviedli, že cieľom rokovaní bude vytvoriť „cestovnú mapu k demokracii“. Prioritou má byť posilnenie demokratických inštitúcií a volebného systému a vytvorenie podmienok na politickú účasť.
Opozíciu na rokovaniach povedie Figuerová, ktorá sa v júni po takmer ôsmich rokoch v exile vrátila do Venezuely. V minulosti bola predsedníčkou Národného zhromaždenia zvoleného v roku 2015, keď opozičné strany naposledy získali väčšinu v parlamente.
Opozícia dlhodobo spochybňuje legitimitu volebných procesov vo Venezuele. Národná volebná rada (CNE) vyhlásila Madura za víťaza prezidentských volieb z roku 2024, zatiaľ čo podľa volebných záznamov zhromaždených pozorovateľmi a nezávisle overených zvíťazil opozičný kandidát Edmundo González.
Opoziční politici a kritici vlády boli v uplynulých rokoch vystavení prenasledovaniu, väzneniu a nútenému odchodu do exilu. Podľa organizácie Foro Penal zostáva vo venezuelských väzniciach 372 politických väzňov.
Jednou z najvýraznejších opozičných líderiek je María Corina Machadová. Po tom, ako v novembri 2025 z Venezuely tajne odišla, sa zatiaľ do vlasti nemôže vrátiť. Jej prípadný návrat je podľa medializovaných informácií predmetom nezhôd s administratívou prezidenta Trumpa, ktorá podľa všetkého ako partnerku pre rokovania o politickom prechode uprednostňuje Figuerovú.
Dohodu o rokovaniach oznámili vládna strana aj opozícia po ničivých zemetraseniach, ktoré 24. júna zasiahli sever Venezuely. Podľa dostupných údajov si vyžiadali najmenej 4734 obetí.
Jorge Rodríguez, brat dočasnej prezidentky Delcy Rodríguezovej, objasnil, že rokovania majú prispieť k obnove krajiny a zachovaniu mieru. Opozícia zároveň ocenila pomoc Spojených štátov pri zvládaní následkov nedávnej prírodnej katastrofy.
Predchádzajúce rokovania medzi vládou a opozíciou opakovane stroskotali pre nezhody v otázkach volebných podmienok, politických väzňov a medzinárodných sankcií.