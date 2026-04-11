Rokovania o prímerí medzi Libanonom a Izraelom v USA začnú v utorok
Po tom, ako bolo v stredu oznámené prímerie medzi USA a Iránom, sa Washington a Teherán nezhodujú na tom, či sa vzťahuje aj na Libanon.
Autor TASR
Bejrút 11. apríla (TASR) - Libanonská prezidentská kancelária oznámila, že rokovania o prímerí medzi vládami Libanonu a Izraela vo Washingtone sa začnú budúci utorok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
V piatok večer sa uskutočnil telefonát medzi izraelským a libanonským veľvyslancom, ktorí spolu hovorili o príprave prvej schôdzky, ktorá sa má konať na Ministerstve zahraničných vecí USA.
Izrael „súhlasil so začatím formálnych mierových rokovaní“ s libanonskou vládou, s ktorou nemá diplomatické vzťahy, uviedol izraelský veľvyslanec Yechiel Leiter. „Izrael však odmietol rokovať o prímerí s teroristickou organizáciou Hizballáh, ktorá naďalej útočí na Izrael a je hlavnou prekážkou mieru medzi oboma krajinami,“ uviedol vo svojom vyhlásení.
Po tom, ako bolo v stredu oznámené prímerie medzi USA a Iránom, sa Washington a Teherán nezhodujú na tom, či sa vzťahuje aj na Libanon. Izrael pokračuje v intenzívnych útokoch na túto krajinu a Hizballáh na ne reaguje vlastnými útokmi. Libanonský prezident Joseph Aoun opakovane vyjadril pripravenosť na priame rokovania s Izraelom.
Vojna na Blízkom východe vypukla 28. februára po útokoch Izraela a USA na Irán. Konflikt sa 2. marca rozšíril do Libanonu, keď proiránske hnutie Hizballáh vypálilo rakety na Izrael.
Konflikt medzi Izraelom a hnutím Hizballáh si od svojho vypuknutia vyžiadal už viac ako 1950 obetí a 6303 zranených. Izrael podnikol masívne útoky na ciele v Libanone aj túto stredu, prvý deň prímeria medzi USA a Iránom, pri ktorých zahynulo 357 osôb a zranených bolo ďalších najmenej 1223 ľudí.
