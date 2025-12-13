Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 13. december 2025Meniny má Lucia
< sekcia Zahraničie

Rokovania o prímerí na Ukrajine sa budú konať v nedeľu v Berlíne

.
Na snímke ukrajinský prezident Vladimír Zelenský. Foto: TASR/AP

Washington už predtým oznámil, že do Berlína pricestuje osobitný vyslanec Steve Witkoff, no podrobnosti ohľadom jeho návštevy neboli spočiatku známe.

Autor TASR
Berlín 13. decembra (TASR) - Zástupcovia Spojených štátov, Ukrajiny, Nemecka a ďalších krajín budú v nedeľu v Berlíne rokovať o prímerí na Ukrajine. V sobotu o tom informovala agentúra DPA s odvolaním sa na nemecké vládne zdroje, píše TASR.

Washington už predtým oznámil, že do Berlína pricestuje osobitný vyslanec Steve Witkoff, no podrobnosti ohľadom jeho návštevy neboli spočiatku známe.

Nemecká vláda ešte v piatok potvrdila, že kancelár Friedrich Merz sa v pondelok stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, viacerými európskymi lídrami aj šéfmi Európskej únie či NATO.

Podľa DPA by sa na stretnutí mal zúčastniť aj britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Agentúra pripomína, že od novembra, kedy bol zverejnený mierový návrh USA, sa uskutočnilo niekoľko kôl rokovaní medzi Washingtonom, Kyjevom a európskymi partnermi, počas ktorých krajiny predložili rôzne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy tohto plánu.
.

Neprehliadnite

Premiér:Ak EÚ nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, „skape“

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Decembrové počasie pripomína sychravú jeseň

KVASNICOVÁ: Neviem si úplne uvedomiť obrovskú váhu tej medaily