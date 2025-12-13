< sekcia Zahraničie
Rokovania o prímerí na Ukrajine sa budú konať v nedeľu v Berlíne
Berlín 13. decembra (TASR) - Zástupcovia Spojených štátov, Ukrajiny, Nemecka a ďalších krajín budú v nedeľu v Berlíne rokovať o prímerí na Ukrajine. V sobotu o tom informovala agentúra DPA s odvolaním sa na nemecké vládne zdroje, píše TASR.
Nemecká vláda ešte v piatok potvrdila, že kancelár Friedrich Merz sa v pondelok stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, viacerými európskymi lídrami aj šéfmi Európskej únie či NATO.
Podľa DPA by sa na stretnutí mal zúčastniť aj britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron.
Agentúra pripomína, že od novembra, kedy bol zverejnený mierový návrh USA, sa uskutočnilo niekoľko kôl rokovaní medzi Washingtonom, Kyjevom a európskymi partnermi, počas ktorých krajiny predložili rôzne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy tohto plánu.
