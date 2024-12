Rokovania o prímerí v Pásme Gaze v Katare sú seriózne a pozitívne

Dauha 17. decembra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v utorok vyhlásilo, že rokovania o prímerí v Pásme Gazy a prepustení rukojemníkov, ktoré sa aktuálne vedú v Katare, sú "seriózne a pozitívne". Izraelský minister obrany Jisrael Kac a nemenovaný palestínsky predstaviteľ predtým uviedli, že dohoda je bližšie než kedykoľvek predtým. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Hamas potvrdzuje, že vzhľadom na seriózne a pozitívne diskusie, ktoré sa dnes konajú v Dauhe pod záštitou našich katarských a egyptských bratov, je možné dosiahnuť dohodu o prímerí a výmene väzňov, pokiaľ okupačný režim prestane klásť nové podmienky," uviedla palestínska islamistická skupina vo vyhlásení.



Spojené štáty, Katar a Egypt v uplynulých týždňoch obnovili svoje snahy o sprostredkovanie rozhovorov medzi Izraelom a Hamasom, pričom uviedli, že obe strany prejavujú vôľu dohodu uzavrieť.



Nemenovaný palestínsky predstaviteľ v utorok pre BBC uviedol, že strany v súčasnosti rokujú o trojfázovom pláne. V prvej fáze by sa prepustila časť rukojemníkov držaných v Pásme Gazy a izraelské sily by sa stiahli z centier miest v Gaze, ako aj pobrežia a tzv. Filadelfského koridoru - strategického pásu územia pozdĺž hranice Pásma Gazy s Egyptom.



V druhej fáze by boli prepustení zvyšní rukojemníci a izraelské vojská by sa stiahli. Tretia fáza by oficiálne ukončila vojnu, ktorú vyvolal bezprecedentný útok palestínskych militantov na Izrael zo 7. októbra 2023.



Agentúra AFP pripomína, že od začiatku konfliktu v palestínskej enkláve už stroskotalo viacero mierových rozhovorov. Jediné týždeň trvajúce prímerie sa podarilo vyrokovať ešte minulý rok.