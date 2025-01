Rokovania o prímerí v Pásme Gazy a rukojemníkoch by mali pokračovať

Dauha 14. januára (TASR) - Katarský emir Tamím bin Hamad Ál Sání sa v pondelok v Dauhe stretol s predstaviteľmi palestínskeho militantného hnutia Hamas, s izraelskými zástupcami a s americkými vyslancami na Blízkom východe - nastupujúcim Stevom Witkoffom a odchádzajúcim Brettom McGurkom. Rokovania sa uskutočnili v rámci úsilia o dosiahnutie dohody o dlhodobom prímerí v Pásme Gazy a o prepustení rukojemníkov. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Biely dom krátko po stretnutí uviedol, že americký prezident Joe Biden so Sáním o rokovaniach v Dauhe hovoril. Podľa vyhlásenia úradu katarského lídra sa obaja predstavitelia zhodli na nutnosti zlepšiť dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy.



Agentúra Reuters s odvolaním na svoj zdroj informovala, že sprostredkovatelia v pondelok poskytli Izraelu a Hamasu konečný návrh dohody o ukončení vojny v Pásme Gazy. Rokovania by podľa Reuters mali v utorok pokračovať.



Odchádzajúci minister zahraničných vecí USA Antony Blinken pre televíziu MSNBC uviedol, že k dosiahnutiu dohody sú obe strany "bližšie ako kedykoľvek doteraz".



Katar sa spolu so Spojenými štátmi a Egyptom už viac ako rok snaží spoločnými stretnutiami a rokovaniami ukončiť konflikt medzi Izraelom a Hamasom. Hlavnou prekážkou v dosiahnutí dohody bola - podľa AFP - doposiaľ neochota Izraela súhlasiť s trvalým prímerím.



Katar po víťazstve Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách vyjadril nádej v úspešné ukončenie rokovaní a v dosiahnutie mierovej dohody medzi Izraelom a Hamasom.