Rokovania o prímerí v Pásme Gazy sú údajne v rozhodujúcej fáze

Gaza 17. decembra (TASR) - Rokovania o dohode o prímerí v Pásme Gazy a o prepustení rukojemníkov sa po mesiacoch patovej situácie dostali do rozhodujúcej a poslednej fázy, uviedol v utorok pre stanicu BBC nemenovaný palestínsky predstaviteľ. Izraelský minister obrany Jisrael Kac takisto tvrdí, že dohoda je bližšie než kedykoľvek doteraz, píše TASR.



Spojené štáty, Katar a Egypt v uplynulých týždňoch obnovili svoje snahy o sprostredkovanie rozhovorov medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, pričom hlásili, že obe tieto strany prejavujú vôľu dohodu uzavrieť. V katarskej Dauhe je momentálne izraelská delegácia na pracovnej úrovni.



Palestínsky predstaviteľ pre BBC načrtol trojfázový plán, ktorý počíta s prepustením civilistov a vojačiek držaných ako rukojemníci v Pásme Gazy. Malo by k tomu dôjsť v prvých 45 dňoch prímeria.



Izraelské sily by sa zase stiahli z centier miest, cesty na pobreží a strategického pásu územia pozdĺž hranice Gazy s Egyptom.



Podľa citovaného zroja by sa taktiež zaviedol mechanizmus pre vysídlených obyvateľov, ktorý im umožní vrátiť sa do svojich domovov na severe pobrežnej enklávy.



V druhej fáze by boli prepustení zvyšní rukojemníci a stiahnuté vojská.



Tretia fáza by ukončila vojnu, ktorú vyvolal bezprecedentný útok palestínskych militantov na Izrael zo 7. októbra 2023.



Podľa BBC sa zdá, že tento plán vychádza z návrhu dohody, ktorý koncom mája predstavil končiaci americký prezident Joe Biden. V reakciách všetkých zapojených strán sa zdôrazňuje, že treba doladiť kľúčové detaily.



Izraelský minister Kac v pondelok na zasadnutí parlamentného výboru pre zahraničné veci povedal, že od vlaňajšieho novembra, keď došlo k výmene časti zajatcov a palestínskych väzňov v Izraeli, "sme neboli tak blízko k dohode o rukojemníkoch".



"Môj postoj ku Gaze je jasný. Po tom, ako porazíme vojenskú a vládnu moc (militantného hnutia) Hamas v Gaze, bude mať Izrael nad pásmom bezpečnostnú kontrolu s úplnou slobodou konania," napísal Kac potom na sociálnej sieti X a prirovnal to k situácii na okupovanom Západnom brehu Jordánu.



Počas minuloročného útoku na juh Izraela militanti z Hamasu a ďalších spriaznených skupín zavliekli do Pásma Gazy 251 rukojemníkov, z ktorých 96 je stále zadržiavaných. V tomto počte je zahrnutých aj 34 rukojemníkov, ktorých izraelská armáda medzičasom - na základe informácií z hodnoverných zdrojov - vyhlásila za mŕtvych.



Bezprecedentný útok zo 7. októbra 2023 si v Izraeli vyžiadal smrť 1207 ľudí, väčšinou civilistov. Izraelská odveta v Pásme Gazy pripravila o život už viac než 45.000 ľudí.