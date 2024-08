Rokovania o prímerí v Sudáne sa uskutočnia, uviedol americký vyslanec

Ženeva 12. augusta (TASR) - Plánované rozhovory medzi sudánskou armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF) s cieľom ukončiť 16 mesiacov trvajúci vojnový konflikt sa začnú tento týždeň – aj v prípade neúčasti žiadnej zo strán. Uviedol to v pondelok americký vyslanec pre Sudán Tom Perriello. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a Reuters.



"V tomto prípade dosiahneme tento týždeň pokrok," povedal Perriello v Ženeve, kde sa majú rokovania konať v stredu. Dodal, že úmysel uskutočniť ich jasne oznámili obom stranám.



Cieľom prímeria je podľa Perriella dostať k obyvateľom Sudánu viac humanitárnej pomoci. Rokovania o politickej budúcnosti tejto krajiny však nie sú naplánované, píše DPA.



Perriello tiež povedal, že rozhovory by sa pohli vpred prostredníctvom expertov a pozorovateľov Africkej Únie (AÚ), Spojených arabských emirátov (SAE) či Egypta aj v prípade, ak by sa sprostredkované rokovanie medzi armádou a RSF neuskutočnilo.



Líder RSF Muhammad Hamdán Daklú v pondelok opätovne uviedol, že RSF sa na rokovaniach zúčastnia, a tiež oznámil vytvorenie novej jednotky na ochranu civilistov. "Krajina zažíva stav kolapsu z dôvodu súčasnej vojny, ktorá spôsobuje výraznú bezpečnostnú nestabilitu a chaos," povedal a dodal, že jeho sily sú unavené z boja proti zločincom.



Šéf sudánskej armády generál Abdal Fattáh Burhán uviedol, že činy RSF – najmä okupácia oblastí obývaných civilistami aj napriek dohodám z minulého roka – sú dôvodom, prečo má armáda k stretnutiu v Ženeve výhrady. Sudánska delegácia po víkendovom stretnutí s Perriellom v Saudskej Arábii neodporučila účasť na rokovaniach, píše Reuters.



Občianska vojna v Sudáne vypukla v apríli minulého roka. Konflikt si podľa OSN vyžiadal desaťtisíce mŕtvych a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) uvádza, že viac než desať miliónov ľudí muselo opustiť svoje domovy. Humanitárna kríza v krajine sa navyše prehlbuje a vo viacerých oblastiach minulý týždeň vyhlásili stav hladomoru.