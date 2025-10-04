< sekcia Zahraničie
Rokovania o spolupráci sa začnú už večer, uviedol Havlíček z ANO
Podľa jeho slov sa hnutie ANO programovo zhodne s Motoristami.
Autor TASR,aktualizované
Praha 4. októbra (TASR) - Podpredseda hnutia ANO Karel Havlíček pre novinárov povedal, že rokovania o spolupráci sa začnú už v sobotu večer. ANO podľa predbežných výsledkov volieb do Poslaneckej snemovne českého parlamentu vedie s 35,83 percenta hlasov nad koalíciu SPOLU s 22,37 percenta. TASR o tom informuje na základe správy stanice CNN Prima News a údajov Českého štatistického úradu (ČSÚ).
Líder pražskej kandidátky ANO Havlíček po príchode do štábu hnutia pre médiá uviedol, že diskusie o spolupráci sa zrejme začnú už v sobotu večer. Podľa jeho slov sa hnutie ANO programovo zhodne s Motoristami. „Netajili sme sa tým, že sú nám blízki,“ povedal reportérom.
„S Motoristami sa nám dobre spolupracuje na európskej úrovni, sme s nimi vo frakcii v Patriotoch, máme podobný názor na migráciu, európsku energetickú politiku, na šialené klimatické opatrenia... To znamená, že dokážem si predstaviť, že s nimi by sme sa dokázali zhodnúť na hospodárskom programe,“ povedal Havlíček.
Prvý podpredseda ANO za úspechom hnutia vo voľbách vidí dôslednú prácu v opozícii, v parlamente i tieňovej vláde, ale aj v kontaktnej kampani pred voľbami. „Ja si myslím, že tu nikto neprešiel Českú republiku ako my. Ja som len za posledných niekoľko mesiacov mal cez 400 mítingov. A to beriem len tie väčšie stretnutia,“ vysvetľoval Havlíček.
Vyzdvihol, že ANO malo slušnú a vecnú kampaň, na rozdiel od vládnej koalície, ktorá podľa neho stavila na „nízku hru“. „Nešli sme na tú strunu vládnej koalície, ktorá bola založená čisto na téme Východ - Západ, Rusko - Nerusko,“ dodal Havlíček.
Vo voľbách bolo doposiaľ sčítaných viac ako 98 percent okrskov, ANO má 35 percent hlasov.
Česi si počas piatka a soboty vyberali 200 zástupcov z 26 rôznych politických zoskupení, za ktoré kandidovalo viac než 4400 kandidátov. Volili v 14 volebných obvodoch, ktoré sú zhodné s územiami krajov a v ktorých sa celkovo nachádza okolo 14.800 okrskov. Z viacerých miest hlásili rekordnú účasť.
