< sekcia Zahraničie
Rokovania o udržaní prímeria v Pásme Gazy sú v kritickom bode
Pokoj zbraní medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy pomohol uzavrieť Katar spolu s USA a Egyptom.
Autor TASR
Dauha 6. decembra (TASR) - Rokovania o udržaní zastavenia bojov v Pásme Gazy na základe mierového plánu Spojených štátov sa nachádzajú v kritickom bode, vyhlásil v sobotu katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání. Situáciu v Gaze podľa neho zatiaľ nemožno považovať za prímerie, keďže ešte nedošlo k obnoveniu stability ani k úplnému stiahnutiu izraelských síl z pobrežnej enklávy. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Pokoj zbraní medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy pomohol uzavrieť Katar spolu s USA a Egyptom. Do platnosti vošlo prímerie 10. októbra na základe prvej fázy 20-bodového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa a do veľkej miery ukončilo dva roky trvajúce boje medzi Izraelom a Hamasom.
V rámci druhej fázy dohody o prímerí, ktorá však ešte nezačala, má Izrael stiahnuť svoje jednotky z Pásma Gazy, tamojšiu vládu má prevziať prechodná správa a nasadené do enklávy majú byť medzinárodné stabilizačné sily (ISF).
„Nachádzame sa v kritickom bode. To, čo sme doteraz dosiahli, je len prestávka,“ povedal katarský premiér na diplomatickej konferencii v Dauhe s odkazom na zastavenie bojov v Gaze. „Ešte to nemôžeme považovať za prímerie. Prímerie nemôže byť dokončené, pokiaľ nedôjde k úplnému stiahnutiu izraelských síl a pokiaľ sa v Gaze neobnoví stabilita a ľudia nebudú môcť voľne prichádzať a odchádzať – čo dnes nie je tento prípad,“ dodal.
Obzvlášť náročné pre rokovacie strany je podľa agentúry Reuters nájsť zhodu ohľadom zloženia a mandátu stabilizačných síl. Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan v Dauhe povedal, že otvorené zostávajú otázky týkajúce sa veliteľskej štruktúry síl a toho, ktoré štáty by sa na nich podieľali. Arabské a moslimské krajiny so svojou účasťou váhajú, poznamenala agentúra AFP.
Prvým cieľom ISF by však podľa šéfa tureckej diplomacie malo byť „oddelenie Palestínčanov od Izraelčanov“, povedal na fóre s tým, že potom by bolo možné venovať sa ostatným zostávajúcim otázkam.
Trumpov mierový plán počíta aj s odzbrojením Hamasu, čo však hnutie opakovane odmieta. Militanti, ktorí odovzdajú svoje zbrane, budú môcť Gazu podľa plánu opustiť.
Katarský premiér povedal, že Katar a ďalší garantovania prímeria - Turecko, Egypt a USA - momentálne spoločne pracujú na druhej fáze dohody. „A táto ďalšia fáza je z nášho pohľadu tiež len dočasná. Ak len riešime to, čo sa stalo za posledné dva roky, nestačí to,“ dodal a vyzval na „trvalé riešenie, ktoré zabezpečí spravodlivosť pre obidva národy“.
Pokoj zbraní medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy pomohol uzavrieť Katar spolu s USA a Egyptom. Do platnosti vošlo prímerie 10. októbra na základe prvej fázy 20-bodového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa a do veľkej miery ukončilo dva roky trvajúce boje medzi Izraelom a Hamasom.
V rámci druhej fázy dohody o prímerí, ktorá však ešte nezačala, má Izrael stiahnuť svoje jednotky z Pásma Gazy, tamojšiu vládu má prevziať prechodná správa a nasadené do enklávy majú byť medzinárodné stabilizačné sily (ISF).
„Nachádzame sa v kritickom bode. To, čo sme doteraz dosiahli, je len prestávka,“ povedal katarský premiér na diplomatickej konferencii v Dauhe s odkazom na zastavenie bojov v Gaze. „Ešte to nemôžeme považovať za prímerie. Prímerie nemôže byť dokončené, pokiaľ nedôjde k úplnému stiahnutiu izraelských síl a pokiaľ sa v Gaze neobnoví stabilita a ľudia nebudú môcť voľne prichádzať a odchádzať – čo dnes nie je tento prípad,“ dodal.
Obzvlášť náročné pre rokovacie strany je podľa agentúry Reuters nájsť zhodu ohľadom zloženia a mandátu stabilizačných síl. Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan v Dauhe povedal, že otvorené zostávajú otázky týkajúce sa veliteľskej štruktúry síl a toho, ktoré štáty by sa na nich podieľali. Arabské a moslimské krajiny so svojou účasťou váhajú, poznamenala agentúra AFP.
Prvým cieľom ISF by však podľa šéfa tureckej diplomacie malo byť „oddelenie Palestínčanov od Izraelčanov“, povedal na fóre s tým, že potom by bolo možné venovať sa ostatným zostávajúcim otázkam.
Trumpov mierový plán počíta aj s odzbrojením Hamasu, čo však hnutie opakovane odmieta. Militanti, ktorí odovzdajú svoje zbrane, budú môcť Gazu podľa plánu opustiť.
Katarský premiér povedal, že Katar a ďalší garantovania prímeria - Turecko, Egypt a USA - momentálne spoločne pracujú na druhej fáze dohody. „A táto ďalšia fáza je z nášho pohľadu tiež len dočasná. Ak len riešime to, čo sa stalo za posledné dva roky, nestačí to,“ dodal a vyzval na „trvalé riešenie, ktoré zabezpečí spravodlivosť pre obidva národy“.