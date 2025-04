Rokovania o ukončení vojny na Ukrajine sa uskutočnia na nižšej úrovni

Londýn 23. apríla (TASR) - Rokovania o ukončení vojny na Ukrajine, ktoré sú naplánované na stredu v Londýne, sa uskutočnia na nižšej diplomatickej úrovni, než sa pôvodne očakávalo. V stredu ráno o tom na svojom webe informovala britská televízia Sky News. Dodala, že v Paríži i Londýne stále panuje nádej, že čoskoro sa uskutoční aj stretnutie na ministerskej úrovni, píše TASR.



Televízia Sky News doplnila, že diskusie v Londýne sa napokon uskutočnia na úrovni vysokopostavených diplomatov Spojeného kráľovstva, USA, Francúzska, Nemecka a Ukrajiny.



Podľa Sky News je toto zníženie diplomatickej úrovne schôdzky v kontraste so zosilnením tlaku administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa, aby sa Kyjev a Moskva dohodli na prímerí, píše TASR.



USA by mal v Londýne zastupovať vyslanec pre Ukrajinu generál Keith Kellogg. Pôvodne bola potvrdená účasť ministra zahraničných vecí USA Marca Rubia, ale o niekoľko hodín neskôr rezort diplomacie USA ministrovu neprítomnosť v Londýne odôvodnil "logistickými problémami" v jeho harmonograme.



Britský minister zahraničných vecí David Lammy absolvoval v utorok s Rubiom telefonát, ktorý v príspevku na sociálnej sieti X označil za „produktívny“. „Spojené kráľovstvo spolupracuje s USA, Ukrajinou a Európou na mieri a na ukončení Putinovej nelegálnej invázie,“ napísal Lammy.



Podľa Sky News sa Lammy v stredu v Londýne zíde na bilaterálnom rokovaní s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom.



Na schôdzke v Londýne nebude okrem Rubia ani osobitný vyslanec Donalda Trumpa Steve Witkoff, ktorý sa však tento týždeň v Rusku opäť stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, uviedol Biely dom.



Londýnske rozhovory prichádzajú po minulotýždňovom stretnutí vysokých predstaviteľov USA, Ukrajiny a Európy v Paríži. Jeho cieľom - podľa európskych diplomatov - bolo zblíženie názorov Washingtonu k postojom Ukrajiny a Európy.



Americký mierový návrh, o ktorom sa má rokovať v Londýne, by umožnil, aby Spojené štáty uznali anexiu Krymského polostrova Ruskom, čo však v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol. Tento návrh je neprijateľný aj pre Európu, doplnila agentúra Reuters.



Plán, o ktorom cez víkend informovali americké médiá, tiež zmrazuje súčasné frontové línie. Podľa denníka Financial Times by tak asi 20 percent územia Ukrajiny zostalo pod kontrolou Ruska. Nie je jasné, či by to Kyjev prijal.



Spojené štáty tiež navrhli vytvorenie neutrálnej zóny okolo jadrovej elektrárne v Záporoží, ktorá sa nachádza v jednom zo štyroch regiónov Ukrajiny čiastočne okupovaných Ruskom. Zelenskyj v utorok povedal, že je pripravený diskutovať o účasti USA na modernizácii tejto elektrárne.



Európania minulý týždeň predložili Spojeným štátom podmienky, ktoré v mierovej dohode medzi Ruskom a Ukrajinou považujú za nevyjednávateľné, doplnil v utorok francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot, ktorý súčasne vyjadril nádej, že v Londýne sa podarí dospieť k dohode umožňujúcej začať seriózny proces rokovaní. Svoj návrh by podľa Barrota mala predložiť aj Ukrajina.



Reuters podotkol, že niektoré z postojov Washingtonu sa Moskve pravdepodobne nepáčia: dvaja nemenovaní diplomati ozrejmili, že Spojené štáty nepodporujú demilitarizáciu Ukrajiny a nie sú proti rozmiestneniu európskych síl ako súčasti bezpečnostných záruk pre Kyjev.



Trump sľuboval, že v prípade svojho opätovného zvolenia do Bieleho domu ukončí rusko-ukrajinskú vojnu do 24 hodín. Európania sa však obávajú dohody, ktorá by bola pre Rusko príliš priaznivá.



Americký prezident i jeho šéf diplomacie nedávno varovali, že Washington odstúpi od rokovaní zameraných na ukončenie konfliktu, ak sa na nich čoskoro nedosiahne pokrok. Trump pritom však v nedeľu vyjadril nádej, že Moskva a Kyjev tento týždeň dosiahnu dohodu o ukončení vojny.