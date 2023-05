Rokovania o zvýšení dlhového stropu v USA sa pozastavili

Washington 19. mája (TASR) - Rokovania o zvýšení dlhového stropu v USA medzi Bielym domom a republikánmi sa v piatok pozastavili. Uviedol to hlavný vyjednávač za republikánov Garret Graves. Biely dom napriek tomu verí, že dohodu sa nakoniec podarí uzatvoriť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Stranám nezostáva veľa času na dohodu o zvýšení dlhového stropu, bez ktorej hrozí Spojeným štátom technický bankrot. Ministerstvo financií už skôr upozornilo, že ak sa dohoda v najbližšom období neuzatvorí, už 1. júna vláda nebude mať peniaze na financovanie svojich finančných záväzkov.



Republikáni, ktorí kontrolujú Snemovňu reprezentantov, sa nevedia s prezidentom Joeom Bidenom dohodnúť na zvýšení dlhového stropu zo súčasnej úrovne 31,4 bilióna USD (29,05 bilióna eur). Sú ochotní limit pre dlh zvýšiť, avšak iba v prípade, že demokrati budú súhlasiť so znížením výdavkov.



"Zatiaľ sme sa nedohodli," citovali viaceré americké médiá republikánskeho kongresmana z Louisiany Gravesa, ktorého šéf Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy určil za hlavného vyjednávača. "Rozhodli sme sa pre prestávku v rokovaniach, keďže rozhovory neboli doteraz produktívne," povedal Graves.



Zdroj z Bieleho domu v tejto súvislosti uviedol, že dohodu je stále možné uzatvoriť. "Ak budú obidve strany rokovať v dobrej viere a pripustia, že nemôžu dostať všetko, čo by chceli, potom je dohoda stále možná," povedal.



Biden sa momentálne zúčastňuje na samite lídrov skupiny G7 v japonskej Hirošime. Pred odchodom tento týždeň však uviedol, že počas tohto obdobia bude s kongresmanmi v telefonickom kontakte. Niektorí republikáni však Bidena kritizovali za to, že v takom citlivom období, keď sa v krajine rieši otázka možného bankrotu, sa rozhodol odcestovať.



(1 EUR = 1,0808 USD)