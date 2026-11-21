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Rokovania OSN o autonómnych zbraniach stroskotali, diskusiu odložili
Zástupcovia desiatok krajín ukončili týždňovú konferenciu OSN s tým, že do roku 2028 vypracujú návrh možnej dohody o autonómnych zbraňových systémoch.
Autor TASR
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Ženeva 21. novembra (TASR) - Snahy o prijatie záväzných pravidiel pre autonómne zbraňové systémy využívajúce umelú inteligenciu sa v sobotu skoro ráno skončili bez dohody o ich regulácii. Výsledkom rokovaní pod záštitou OSN v Ženeve je predĺženie diskusií o ďalšie dva roky. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AP.
Zástupcovia desiatok krajín ukončili týždňovú konferenciu OSN s tým, že do roku 2028 vypracujú návrh možnej dohody o autonómnych zbraňových systémoch. Nedohodli sa však na prijatí záväzných pravidiel, o ktoré sa usiluje generálny tajomník OSN António Guterres, mnohé štáty či aktivisti.
Výsledok konferencie poukázal na náročnosť dosahovania konkrétnych diplomatických výsledkov v čase globálnych konfliktov a súperenia veľmocí o dominanciu, podotýka AP. Vysoká predstaviteľka OSN pre odzbrojenie Izumi Nakamicuová síce označila výsledok za „významný úspech“, zároveň však priznala, že ide o situáciu, ktorú je možné vnímať ako „napoly plný a napoly prázdny pohár“. Pripomenula pritom, že Guterres dúfal v uzavretie právne záväznej dohody ešte tento rok.
Aktivisti obvinili vojenské mocnosti, ako sú Rusko a Spojené štáty, z blokovania prísnejšie formulovaných záväzkov. Beatrice Fihnová, zakladateľka organizácie Lex International presadzujúcej dodržiavanie medzinárodného práva, uviedla, že rozhodnutie znamená „odsunutie problému o ďalšie dva roky“.
Max Tegmark, odborník z Massachusettského technologického inštitútu (MIT) a zakladateľ Inštitútu pre budúcnosť života, povedal, že „štáty sa už 14. rok dohodli, že stačí o tejto otázke len diskutovať, zatiaľ čo tieto zbrane umožňujú páchanie zverstiev.“
Ešte pred začiatkom stretnutia sedem krajín navrhlo začatie rokovaní o súbore pravidiel, ktoré by mohli zabrániť strojom bez ľudskej kontroly alebo zodpovednosti zabíjať, prípadne obmedziť ich schopnosti. S týmto návrhom však neuspeli.
„Technológie napredujú rýchlejšie ako diplomacia,“ povedal brazílsky veľvyslanec Frederico Meyer. Brazília spolu s Rakúskom, Belgickom, Írskom, Mexikom, Novým Zélandom a Panamou navrhla začatie takýchto rokovaní. „Diplomati postupujú veľmi pomaly,“ dodal.
Po rokoch rokovaní o tejto téme mimovládne organizácie kritizovali obštrukcie, za ktorými podľa nich stojí predovšetkým Rusko. To si chce zachovať, podobne ako ďalšie krajiny vyvíjajúce pokročilé zbrane s umelou inteligenciou vrátane Spojených štátov, väčšiu voľnosť pri ich vývoji.
Aktivisti tvrdia, že drony schopné samostatne útočiť na ciele už boli v niektorých prípadoch nasadené v konfliktných oblastiach. K ich masovému rozšírenie však zatiaľ nedošlo.
Rokovania sa tento týždeň sústredili na Dohovor o zákaze alebo obmedzení používania niektorých konvenčných zbraní (CCW), ktorý ratifikovalo 128 štátov. V rámci neho sa rozhoduje na základe konsenzu. To znamená, že prijatie dohody môže zmariť ktorákoľvek krajina.
Zástupcovia desiatok krajín ukončili týždňovú konferenciu OSN s tým, že do roku 2028 vypracujú návrh možnej dohody o autonómnych zbraňových systémoch. Nedohodli sa však na prijatí záväzných pravidiel, o ktoré sa usiluje generálny tajomník OSN António Guterres, mnohé štáty či aktivisti.
Výsledok konferencie poukázal na náročnosť dosahovania konkrétnych diplomatických výsledkov v čase globálnych konfliktov a súperenia veľmocí o dominanciu, podotýka AP. Vysoká predstaviteľka OSN pre odzbrojenie Izumi Nakamicuová síce označila výsledok za „významný úspech“, zároveň však priznala, že ide o situáciu, ktorú je možné vnímať ako „napoly plný a napoly prázdny pohár“. Pripomenula pritom, že Guterres dúfal v uzavretie právne záväznej dohody ešte tento rok.
Aktivisti obvinili vojenské mocnosti, ako sú Rusko a Spojené štáty, z blokovania prísnejšie formulovaných záväzkov. Beatrice Fihnová, zakladateľka organizácie Lex International presadzujúcej dodržiavanie medzinárodného práva, uviedla, že rozhodnutie znamená „odsunutie problému o ďalšie dva roky“.
Max Tegmark, odborník z Massachusettského technologického inštitútu (MIT) a zakladateľ Inštitútu pre budúcnosť života, povedal, že „štáty sa už 14. rok dohodli, že stačí o tejto otázke len diskutovať, zatiaľ čo tieto zbrane umožňujú páchanie zverstiev.“
Ešte pred začiatkom stretnutia sedem krajín navrhlo začatie rokovaní o súbore pravidiel, ktoré by mohli zabrániť strojom bez ľudskej kontroly alebo zodpovednosti zabíjať, prípadne obmedziť ich schopnosti. S týmto návrhom však neuspeli.
„Technológie napredujú rýchlejšie ako diplomacia,“ povedal brazílsky veľvyslanec Frederico Meyer. Brazília spolu s Rakúskom, Belgickom, Írskom, Mexikom, Novým Zélandom a Panamou navrhla začatie takýchto rokovaní. „Diplomati postupujú veľmi pomaly,“ dodal.
Po rokoch rokovaní o tejto téme mimovládne organizácie kritizovali obštrukcie, za ktorými podľa nich stojí predovšetkým Rusko. To si chce zachovať, podobne ako ďalšie krajiny vyvíjajúce pokročilé zbrane s umelou inteligenciou vrátane Spojených štátov, väčšiu voľnosť pri ich vývoji.
Aktivisti tvrdia, že drony schopné samostatne útočiť na ciele už boli v niektorých prípadoch nasadené v konfliktných oblastiach. K ich masovému rozšírenie však zatiaľ nedošlo.
Rokovania sa tento týždeň sústredili na Dohovor o zákaze alebo obmedzení používania niektorých konvenčných zbraní (CCW), ktorý ratifikovalo 128 štátov. V rámci neho sa rozhoduje na základe konsenzu. To znamená, že prijatie dohody môže zmariť ktorákoľvek krajina.