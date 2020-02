Rokovania Ruska a Turecka o ofenzíve v Sýrii sa skončili bez dohody

Moskva/Ankara 11. februára (TASR) - Ruský tím, ktorý navštívil tureckú metropolu, aby prediskutoval ofenzívu sýrskej vlády v provincii Idlib na severozápade Sýrie, odcestoval z Ankary bez dosiahnutia dohody o tom, ako zastaviť ozbrojené zrážky, ktoré si v uplynulom období vyžiadali život 13 tureckých vojakov. S odvolaním sa na nemenovaný diplomatický zdroj o tom v utorok informovala agentúra Reuters.



Ruská delegácia pricestovala do Ankary v sobotu, niekoľko dní po útoku sýrskej vládnej armády v oblasti Idlibu, pri ktorom zahynulo osem tureckých vojakov. Ankara potom zaútočila na sýrske ciele, čo bol jeden z najzávažnejších stretov medzi sýrskymi a tureckými vojakmi počas takmer deväť rokov trvajúce vojny v Sýrii.



V pondelok, v čase, keď tureckí a ruskí predstavitelia rokovali v Ankare, došlo k druhému ostreľovaniu pozícií tureckých jednotiek v provincii Idlib. Tento útok si vyžiadal životy piatich príslušníkov tureckých jednotiek rozmiestnených v oblasti s cieľom zastaviť sýrsku ofenzívu.



Oba incidenty s tureckými obeťami sa odohrali v oblasti Taftanáz.



Ruská delegácia v Ankare rokovala s vedením tureckého ministerstva zahraničných vecí i poradcom tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Po tejto schôdzke Ankara vydala vyhlásenie, v ktorom deklarovala, že ruská strana bola upozornená, že útoky na turecké pozície v severozápadnej Sýrii musia okamžite prestať a že tieto útoky nezostanú bez reakcie.



Rýchly postup sýrskych vládnych jednotiek a ich spojencov v provincii Idlib, poslednej významnej enkláve ovládanej povstalcami bojujúcimi proti prezidentovi Bašárovi Asadovi, mal za následok, že svoje domovy tam opustilo takmer 700.000 ľudí, ktorí sa presunuli k uzavretej hranici Sýrie s Tureckom. Turecko, ktoré už hostí 3,6 milióna sýrskych utečencov, tvrdí, že ich už viac na svojom území nedokáže prijať.



Kým Ankara v konflikte v Sýrii podporovala povstalcov, ktorí sa snažili zosadiť Asada, Moskva a Teherán súčasné sýrske vedenie podporujú.



Turecko nedávno vyhlásilo, že je pripravené podniknúť vojenské kroky na zastavenie postupu Sýrie. Moskva a Damask tvrdia, že v provincii Idlib bojujú proti teroristom ovládajúcim veľkú časť tohto územia.



Sýrske vládne jednotky a ich spojenci sa v utorok prvýkrát od roku 2012 chopili kontroly nad celou dĺžkou strategicky významnej diaľnice spájajúcej metropolu Damask so severom Sýrie, kde sa nachádzajú priemyselné centrá i ekonomická metropola krajiny, mesto Aleppo. Podľa agentúry Reuters o tom informovalo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).



Diaľnica M5 vedie z Aleppa do mesta Dará v južnej Sýrii. Vládne sily podporované Ruskom a Iránom sa zmocnili celej diaľnice po tom, čo obsadili západné predmestie Aleppa a vyhnali odtiaľ povstalcov. K obnoveniu kontroly nad strategicky dôležitou dopravnou tepnou došlo v rámci mesiac trvajúcej ofenzívy v provincii Idlib, ktorá je poslednou zostávajúcou významnejšou baštou sýrskych protivládnych vzbúrencov.



Ruskom aktívne vojensky podporovaná ofenzíva sýrskej armády na území provincie Idlib na severozápade Sýrie si od decembra minulého roku vyžiadala životy viac ako 350 civilistov.