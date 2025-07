Rokovania s Ruskom podľa Zelenského potrebujú väčšiu dynamiku

Kyjev/Moskva 18. júla (TASR) - Mierové rokovania s Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine potrebujú väčšiu dynamiku, vyhlásil v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tým, že požiadal nového tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustema Umerova, aby rozhovory zintenzívnil. Moskva v reakcii túto iniciatívu Kyjeva privítala. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a TASS.



Tento rok sa dosiaľ uskutočnili dve kolá rusko-ukrajinských mierových rokovaní v tureckom Istanbule. Rozhovory však neviedli k posunu k ukončeniu vojny. Strany sa však dohodli na rozsiahlej výmene vojnových zajatcov a padlých vojakov. Tieto výmeny sa uskutočnili postupne v júni. Dátum nového stretnutia delegácií znepriatelené strany zatiaľ nestanovili.



„Vykonávanie dohôd z druhej schôdzky v Istanbule pokračuje. Tento proces potrebuje väčšiu dynamiku,“ napísal Zelenskyj na sieti X.



Rusko podľa Reuters opakovane vyhlasuje, že je pripravené na nové kolo rokovaní. Zároveň však zatiaľ neustúpilo od svojich maximalistických požiadaviek - ako to o nich hovorí Ukrajina a jej spojenci.



Hovorca Kremľa Dmitrij v reakcii na otázku počas brífingu s novinármi označil Zelenského výroky za pozitívny signál. „S tým úplne súhlasíme. Aj my sa zasadzujeme za to, aby sa proces rokovaní urýchlil,“ uviedol Peskov.



Americký prezident Donald Trump dal v posledných týždňoch viackrát najavo svoju nespokojnosť z prístupu Moskvy, pričom pohrozil uvalením sekundárnych sankcií v podobe stopercentných ciel na jej obchodných partnerov, ak do 50 dní vojnu proti Ukrajine neukončí. Okrem toho oznámil aj novú dohodu na dodávkach zbraní Kyjevu, za ktoré podľa neho zaplatia členské štáty NATO.



Zelenskyj v príspevku uviedol, že Umerova, ktorý do štvrtkovej rekonštrukcie vlády zastával funkciu ministra obrany, poveril aj prácou na dohodách o vojenskej pomoci so spojencami Ukrajiny.



„Musíme v plnej miere plniť všetky dohody s našimi partnermi o dodávkach zbraní, ako aj nové špeciálne dohody o zriadení spoločnej výroby a budovaní výrobných zariadení na území partnerov,“ napísala hlava ukrajinského štátu.