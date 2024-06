Rokovania s Ukrajinou a Moldavskom Michel označil za historický krok

Brusel/Luxemburg 25. júna (TASR) - V utorok poobede sa v Luxemburgu budú konať Medzivládne konferencie EÚ s Ukrajinou a potom s Moldavskom, ktoré znamenajú oficiálny prvý krok pre otvorenie prístupového procesu. Ide o historickú chvíľu vyhlásil predseda Európskej rady Charles Michel pred rokovaniami, informuje spravidajca TASR.



Podľa programu sa o 14.30 h začne Medzivládna konferencia EÚ s Ukrajinou, o 18.00 h s Moldavskom.



"Dnes sme svedkami historickej chvíle. Po rozhodnutí Európskej rady z decembra 2023 začať prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom sa tieto dve krajiny púšťajú do skutočnej transformácie na plné členstvo v EÚ, čo je hrdý moment pre oba národy a strategický krok pre EÚ," uviedol Michel pre médiá.



Podľa jeho slov ide o výsledok "enormného úsilia" Ukrajiny a Moldavska o reformy a sa zavádzanie demokracie do praxe. Zdôraznil, že EÚ pokračuje v plnení svojich partnerstiev s Ukrajinou a Moldavskom, o to viac, že Ukrajina sa bráni proti ruskej útočnej vojne a Moldavsko čelí následkom tejto vojny a tiež hospodárskemu tlaku a politickému zastrašovaniu zo strany Ruska.



"Otvorenie prístupových rokovaní prostredníctvom prvých medzivládnych konferencií je kľúčovým míľnikom. Je to tiež dôkaz obrovského pokroku, ktorý oba národy urobili na svojej ceste k európskej integrácii, napriek obrovským výzvam, ktorým čelili a stále čelia," odkázal Michel.



Zdôraznil, že úsilie Ukrajiny je obdivuhodné vzhľadom na to, že ruská agresia priniesla bezprecedentné ťažkosti a nepriazeň osudu. Obyvatelia Ukrajiny však podľa neho preukázali mimoriadnu odvahu a solidaritu pri obrane svojej suverenity a svojej európskej budúcnosti.



Ocenil, že obe krajiny preukázali odhodlanie vykonávať reformy a zosúlaďovať sa s európskymi hodnotami. Spresnil, že transformačné kroky podniknuté v oblastiach, ako je právny štát, správa vecí verejných a justícia, ponúkajú nádej a naznačujú neochvejnú túžbu oboch národov pripojiť sa k európskej rodine.



"Toto je začiatok dlhého procesu. Aj keď dnes oslavujeme významný krok vpred, musíme si uvedomiť, že napredovanie si bude vyžadovať trvalé úsilie, odhodlanie a ďalšie podstatné reformy," skonštatoval. Dodal, že Ukrajina a Moldavsko musia zintenzívniť prácu na posilňovaní inštitúcií a hospodárskej stability a pokračovať v boji proti korupcii, aby splnili prísne normy plného členstva v EÚ.



Podľa jeho slov EÚ je prostredníctvom svojich inštitúcií a členských štátov pripravená podporiť Ukrajinu a Moldavsko na každom kroku integračnej cesty a to formou potrebných zdrojov, odborných znalostí a politickej podpory.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)