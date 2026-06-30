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Rokovania s USA doposiaľ nepriniesli pokrok, tvrdí Rodríguez
Spojené štáty v posledných mesiacoch zvýšili tlak na Kubu, keď na ostrov uvalili energetickú blokádu a sériu sankcií, ktoré prehĺbili už aj tak rozsiahlu hospodársku krízu v krajine.
Autor TASR
Havana 30. júna (TASR) - Mesiace trvajúce rokovania medzi Kubou a Spojenými štátmi, ktoré na ostrov vyvíjajú tlak s cieľom dosiahnuť zmenu vo vedení krajiny, nepriniesli žiadny pokrok. V utorok to uviedla kubánska vláda, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Rokovania medzi kubánskou a americkou vládou nevykazujú žiadny pokrok,“ povedal minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez na tlačovej konferencii. Dodal, že Havana bude „napriek tomu všetkému naďalej otvorená dialógu“.
Spojené štáty v posledných mesiacoch zvýšili tlak na Kubu, keď na ostrov uvalili energetickú blokádu a sériu sankcií, ktoré prehĺbili už aj tak rozsiahlu hospodársku krízu v krajine.
AFP pripomína, že americký prezident Donald Trump dal tiež najavo, že by rád videl zmenu v kubánskom vedení. Poukázal pritom na zvrhnutie venezuelského exprezidenta Nicolása Madura zo strany Washingtonu a ako možný vzor toho, čo by chcel dosiahnuť na Kube.
Vláda v Havane začiatkom tohto mesiaca presadila sériu významných ekonomických reforiem. Opakovane však zdôraznila, že jej politický model nie je predmetom diskusie, a prisľúbila, že sa voči akejkoľvek invázii bude brániť vojenskými prostriedkami.
Rodríguez uviedol, že si nerobí „žiadne ilúzie“ o cieľoch USA, a požiadal, aby sa na Valnom zhromaždení OSN 7. júla prerokovali sankcie uvalené Washingtonom.
„Je to naliehavé, pretože mnohostranná agresia vlády USA voči Kube už prebieha a zintenzívňuje sa,“ varoval minister.
Súčasné politické napätie však podľa AFP najviac postihuje bežných Kubáncov, keďže nedostatok paliva zhoršuje opakované výpadky elektrickej energie a paralyzuje dopravu. Medzi nedostatkové tovary patria aj potraviny, pitná voda či lieky.
„Rokovania medzi kubánskou a americkou vládou nevykazujú žiadny pokrok,“ povedal minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez na tlačovej konferencii. Dodal, že Havana bude „napriek tomu všetkému naďalej otvorená dialógu“.
Spojené štáty v posledných mesiacoch zvýšili tlak na Kubu, keď na ostrov uvalili energetickú blokádu a sériu sankcií, ktoré prehĺbili už aj tak rozsiahlu hospodársku krízu v krajine.
AFP pripomína, že americký prezident Donald Trump dal tiež najavo, že by rád videl zmenu v kubánskom vedení. Poukázal pritom na zvrhnutie venezuelského exprezidenta Nicolása Madura zo strany Washingtonu a ako možný vzor toho, čo by chcel dosiahnuť na Kube.
Vláda v Havane začiatkom tohto mesiaca presadila sériu významných ekonomických reforiem. Opakovane však zdôraznila, že jej politický model nie je predmetom diskusie, a prisľúbila, že sa voči akejkoľvek invázii bude brániť vojenskými prostriedkami.
Rodríguez uviedol, že si nerobí „žiadne ilúzie“ o cieľoch USA, a požiadal, aby sa na Valnom zhromaždení OSN 7. júla prerokovali sankcie uvalené Washingtonom.
„Je to naliehavé, pretože mnohostranná agresia vlády USA voči Kube už prebieha a zintenzívňuje sa,“ varoval minister.
Súčasné politické napätie však podľa AFP najviac postihuje bežných Kubáncov, keďže nedostatok paliva zhoršuje opakované výpadky elektrickej energie a paralyzuje dopravu. Medzi nedostatkové tovary patria aj potraviny, pitná voda či lieky.