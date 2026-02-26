< sekcia Zahraničie
Rokovania USA a Iránu sa obnovia okolo 18.00 h
Teherán a Washington vedú tretie kolo rokovaní, ktoré sa obnovili začiatkom februára po tom, čo USA začali zintenzívňovať svoju vojenskú prítomnosť v regióne.
Autor TASR
Teherán 26. februára (TASR) - Iránska a americká delegácia viedli konzultácie so svojimi vládami v rámci prestávky počas štvrtkových rokovaní v Ženeve. Tie budú pokračovať okolo 18.00 h, uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Obe delegácie potrebovali konzultovať záležitosti so svojimi hlavnými mestami,“ upresnil Bakájí pre štátnu televíziu a oznámil, že rokovania sa obnovia okolo 17.30 h až 18.00 h SEČ. Hovorca označil prvú časť diskusií, ktorá trvala asi tri hodiny, za „intenzívnu a veľmi serióznu“. Zúčastňujú sa na nej aj ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Búsajdí či riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi.
Podľa Bakájího boli na rokovaniach predložené „veľmi dôležité a praktické návrhy“, ktoré sa zameriavajú na otázku iránskeho jadrového programu či zmiernenie sankcií uvalených na Teherán. Hovorca k tomu neposkytol ďalšie podrobnosti.
