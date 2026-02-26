Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 26. február 2026Meniny má Viktor
< sekcia Zahraničie

Rokovania USA a Iránu sa obnovia okolo 18.00 h

.
Americká delegácia prichádza do rezidencie veľvyslanca Ománu, kde sa vo štvrtok 26. februára 2026 v Ženeve vo Švajčiarsku konajú nepriame jadrové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom. Foto: TASR/AP

Teherán a Washington vedú tretie kolo rokovaní, ktoré sa obnovili začiatkom februára po tom, čo USA začali zintenzívňovať svoju vojenskú prítomnosť v regióne.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán 26. februára (TASR) - Iránska a americká delegácia viedli konzultácie so svojimi vládami v rámci prestávky počas štvrtkových rokovaní v Ženeve. Tie budú pokračovať okolo 18.00 h, uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Obe delegácie potrebovali konzultovať záležitosti so svojimi hlavnými mestami,“ upresnil Bakájí pre štátnu televíziu a oznámil, že rokovania sa obnovia okolo 17.30 h až 18.00 h SEČ. Hovorca označil prvú časť diskusií, ktorá trvala asi tri hodiny, za „intenzívnu a veľmi serióznu“. Zúčastňujú sa na nej aj ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Búsajdí či riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi.

Podľa Bakájího boli na rokovaniach predložené „veľmi dôležité a praktické návrhy“, ktoré sa zameriavajú na otázku iránskeho jadrového programu či zmiernenie sankcií uvalených na Teherán. Hovorca k tomu neposkytol ďalšie podrobnosti.

Teherán a Washington vedú tretie kolo rokovaní, ktoré sa obnovili začiatkom februára po tom, čo USA začali zintenzívňovať svoju vojenskú prítomnosť v regióne.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja