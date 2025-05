Rokovania Ukrajiny a Ruska vo štvrtok asi nebudú

Istanbul 15. mája (TASR) - Priame rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom v tureckom Istanbule sa vo štvrtok s najväčšou pravdepodobnosťou neuskutočnia, napísali vo večerných hodinách ruské médiá. Podľa ich zdrojov je možné, že prebehnú v piatok 16. mája, ako predtým naznačil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. S ruským tímom v Istanbule sa vo štvrtok večer podľa agentúry AFP stretne turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan, informuje TASR.



Agentúra Interfax napísala, že ruský tím vedený spolupracovníkom prezidenta Vladimira Putina Vladimirom Medinským smeruje na určené miesto stretnutia s Fidanom. Večernú schôdzku v paláci Dolmabahče potvrdil aj hovorca šéfa tureckej diplomacie.



Zdroj agentúry TASS tvrdí, že Rusi sa s ukrajinskou delegáciou vo štvrtok nestretnú „z logistických dôvodov“. Nezmienil sa o tom, či sa rusko-ukrajinské rokovania budú konať v piatok, no podľa predstaviteľa, ktorého citoval Interfax, to možné je.



Priame rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou navrhol Putin ešte v nedeľu. Fakticky tým odmietol iniciatívu Ukrajiny a jej európskych spojencov, ktoré vyzývali na 30-dňové bezpodmienečné prímerie. Šéf Kremľa trval na tom, aby sa rokovalo predtým, než sa pristúpi na pokoj zbraní. Rovnako odmietol aj výzvu Zelenského, aby sa s ním v Istanbule osobne stretol.



Ukrajinská hlava štátu, ktorá vo štvrtok rokovala v Ankare s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdogan, svoju účasť na rozhovoroch s ruskou stranou už predtým podmienila tým, že sa stretne iba s Putinom. Ten však namiesto seba vyslal delegáciu, ktorú vedie Medinskij, hlavný ruský vyjednávač aj počas mierových rokovaní pred troma rokmi.



Zelenskyj predtým po rokovaniach s Erdoganom povedal, že hoci na rozhovory v Turecku vybral „delegáciu na najvyššej úrovni“, teraz, keď Rusko vyslalo len tím na nižšej úrovni, nevyšle všetkých jej členov. Podľa jeho slov ju povedie minister obrany Rustem Umerov, ktorého budú sprevádzať vojenskí a spravodajskí dôstojníci. Do Istanbulu pricestujú už vo štvrtok večer, oznámil poradca ukrajinského prezidenta Dmytro Litvin.



Zelenskyj medzitým odcestoval z Ankary do albánskej Tirany, kde sa v piatok aj s Erdoganom zúčastní na summite Európskeho politického spoločenstva.