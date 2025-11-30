Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne

Na snímke zľava osobitný vyslanec USA Steve Witkoff, americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a zať a poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kurscner počas stretnutia s ukrajinskou delegáciou v americkom Hallande Beach 30. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Ukrajinskí vyjednávači označili rokovania za úspešné.

Autor TASR
Washington 30. novembra (TASR) - Rokovania medzi ukrajinskou a americkou delegáciou na Floride sa skončili. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio ich označil za produktívne, no zdôraznil, že pred dosiahnutím mierovej dohody s Ruskom zostáva ešte veľa práce. Ukrajinskí vyjednávači označili rokovania za úspešné, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
