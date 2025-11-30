< sekcia Zahraničie
Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne
Ukrajinskí vyjednávači označili rokovania za úspešné.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 30. novembra (TASR) - Rokovania medzi ukrajinskou a americkou delegáciou na Floride sa skončili. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio ich označil za produktívne, no zdôraznil, že pred dosiahnutím mierovej dohody s Ruskom zostáva ešte veľa práce. Ukrajinskí vyjednávači označili rokovania za úspešné, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.