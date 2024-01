Kremeľ: Rokovania v Davose o Ukrajine nič nedosiahnu

Moskva 15. januára (TASR) - Rokovania vo švajčiarskom Davose o mierovom pláne Kyjeva nič nedosiahnu, pretože sa na nich nezúčastňuje Rusko. Vyhlásil to v pondelok Kremeľ s tým, že Moskva bude pokračovať vo vojenských operáciách na Ukrajine až do dosiahnutia svojich cieľov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Očakáva sa, že Svetovému ekonomickému fóru v Davose budú v tomto roku dominovať konflikty na Ukrajine a v Pásme Gazy. Na fóre sa počas týždňa má zúčastniť napríklad americký minister zahraničných vecí Antony Blinken i francúzsky prezident Emmanuel Macron.



"Je to proces, ktorý nie je a nemôže byť namierený na dosiahnutie konkrétneho cieľa. Má to očividný a jednoduchý dôvod – nezúčastňujeme sa na ňom," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak v nedeľu predsedal rokovaniam o ukrajinskom mierovom pláne v Davose. Uviedol, že je dôležité, aby pri ďalších rokovaniach o mierovom pláne bola Čína ako spojenec Ruska.



Desaťbodový mierový plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vyzýva na stiahnutie ruských vojakov z Ukrajiny, zastavenie bojov a obnovenie ukrajinských štátnych hraníc s Ruskom. Zelenskyj pritom vyhlásil, že akékoľvek rokovania s Ruskom sú ilegálne. Moskva už skôr označila mierový plán Ukrajiny za absurdný, keďže chce dosiahnuť mier bez účasti Ruska.



Peskov v pondelok označil pozíciu Ukrajiny postaviť rokovania s Ruskom mimo zákon za "absurdné". "Je pre nás výhodnejšie dosiahnuť naše bezpečnostné ciele prostredníctvom mierových a diplomatických prostriedkov," povedal Peskov.



"No vzhľadom na to, že je to nemožné... pokračujeme v špeciálnej vojenskej operácii," uviedol Peskov, pričom poukázal na "neochotu Ukrajiny a Západu" vziať do úvahy bezpečnostné požiadavky Ruska.



Ruský prezident Vladimir Putin opisuje vojnu na Ukrajine ako súčasť širšieho globálneho boja so Západom, ktorý chce podľa neho Rusko rozdeliť a ukradnúť jeho zdroje, píše Reuters. Západ však popiera, že chce Rusko zničiť.