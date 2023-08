Rokovania v Džidde pomohli upevniť medzinárodný konsenzus

Peking 7. augusta (TASR) - Víkendové medzinárodné rokovania v Saudskej Arábii zamerané na mierové riešenie vojny na Ukrajine pomohli "upevniť medzinárodný konsenzus", uviedlo v pondelok čínske ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Viac ako 40 krajín vrátane Číny, Indie, Spojených štátov a európskych krajín sa tento víkend zišlo na rokovaniach v Džidde. Rusko pozvané nebolo. Podľa viacerých zdrojov agentúry DPA však Saudská Arábia o priebehu diskusií informovala aj Moskvu.



Čína vyslala do Džiddy osobitého vyslanca pre eurázijské záležitosti Li Chueja, ktorý v máji precestoval šesť európskych krajín v snahe nájsť spoločný základ pre politické urovnanie vojny na Ukrajine trvajúcej už 18 mesiacov.



Li v Džidde podľa čínskeho rezortu diplomacie intenzívne komunikoval so všetkými stranami o diplomatickom riešení tohto konfliktu. Zároveň si vypočul "názory a návrhy všetkých strán," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení pre Reuters.



"Všetky strany pozitívne hodnotili účasť Li Chueja a plne podporujú pozitívnu úlohu Číny pri uľahčovaní mierových rokovaní," uvádza čínsky rezort diplomacie. Dodáva, že Peking bude pokračovať v posilňovaní dialógu založenom na jeho dvanásťbodovom mierovom návrhu a budovaní vzájomnej dôvery.



Účasť Číny na zmienenom summite pritom podľa analytikov signalizuje istú zmenu v postoji Pekingu, no nie úplný obrad v podpore, aký preukazuje Moskve.



Čína doteraz odmieta odsúdiť Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu, ktorú spustilo vlani vo februári. Ponúkla však svoj vlastný mierový plán, ktorý sa v Rusku a na Ukrajine dočkal len vlažnej reakcie, zatiaľ čo Spojené štáty a NATO sa k nemu postavili skepticky.



Víkendové rokovania v Džidde sa uskutočnili v rámci diplomatického tlaku Ukrajiny na získanie podpory aj od iných ako svojich západných Spojencov. Kyjev tak chcel osloviť aj štáty globálneho Juhu, ktoré sa zdráhajú postaviť sa na jednu zo strán tohto konfliktu, ktorý ovplyvnil ekonomiku na celom svete.