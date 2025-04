Rokovania v Káhire o obnovení prímeria v Gaze nedosiahli žiaden prelom

Káhira 14. apríla (TASR) - Najnovšie kolo rokovaní o obnovení prímeria v Pásme Gazy a prepustení zvyšných izraelských rukojemníkov sa v Káhire skončilo bez zjavného prelomu, uviedli v pondelok palestínske a egyptské zdroje, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters. Podľa nich militantné hnutie Hamas trvalo na svojej pozícii, že dohoda musí viesť k ukončeniu vojny v Gaze. Koniec bojov však Izrael podmieňuje úplným zničením Hamasu, informuje TASR.



Počas prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 19. januára po vyše 15 mesiacoch vojny, Hamas prepustil 33 rukojemníkov výmenou za približne 1800 väznených Palestínčanov. Izrael však 18. marca obnovil boje v palestínskej enkláve a deklaroval, že útoky budú pokračovať, kým nebudú prepustení aj zvyšní rukojemníci. V Pásme Gazy sa nachádza ešte 58 izraelských rukojemníkov, z toho 34 je podľa izraelskej armády mŕtvych.



Zdroje po káhirských rokovaniach uviedli, že hnutie Hamas napriek zásadnej nezhode s Izraelom v prípade podmienok ukončenia vojny naznačilo, že je ochotné spraviť určité ústupky v otázke, koľko rukojemníkov by mohlo v prípade predĺženia prímeria prepustiť výmenou za Palestínčanov väznených Izraelom.



Najnovší návrh podľa egyptského predstaviteľa počíta, že Hamas by prepustil vyšší počet rukojemníkov. Izraelský minister Ze'ev Elkin v pondelok povedal, že Izrael sa usiluje o prepustenie približne desiatich rukojemníkov. Hamas predtým súhlasil s piatimi a teraz žiada o viac času na reakciu na posledný návrh.



„Hamas nemá problém, ale chce záruky, že Izrael bude súhlasiť so začatím rozhovorov o druhej fáze dohody o prímerí“, ktorá povedie k ukončeniu vojny, uviedol egyptský zdroj.



Agentúra AFP medzičasom s odvolaním sa na egyptské štátne médiá informovala, že Egypt dostal od Izraela návrh na dočasné prímerie, ktorý by pripravil pôdu pre rokovania o trvalom zastavení nepriateľských akcií. Teraz sa podľa nemenovaných zdrojov spravodajskej stanica al-Káhira čaká na odpoveď Hamasu.



Lídri Kataru a Egypta, krajín, ktoré spolu s USA sprostredkovávajú rokovania medzi Izraelom a Hamasom, sa v nedeľu stretli v Dauhe. Egyptský prezident Abdal Fatáh Sisí tam podľa nemenovaného zdroja vyzval na dodatočné medzinárodné záruky dohody o prímerí, okrem tých, ktoré poskytli Egypt a Katar.



Vojnu v Pásme Gazy vyvolal útok palestínskych militantov na juh Izraela zo 7. októbra 2023, pri ktorom zabili približne 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov do pobrežnej enklávy.



Izraelská odvetná reakcia, zahŕňajúca bombardovanie a pozemné operácie, zrovnala so zemou veľkú časť Pásma Gazy, vyhnala z domovov približne 90 percent tamojšieho obyvateľstva a spôsobila humanitárnu krízu a smrť viac než 50.900 Palestínčanov.