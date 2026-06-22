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Rokovania v Švajčiarsku pokračujú napriek vyhrážkam Trumpa voči Iránu
Zdroj agentúry Reuters informoval, že rozhovory boli iba pozastavené, ale neskončili.
Autor TASR
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Bürgenstock 21. júna (TASR) - Iránska delegácia napriek vyhrážkam amerického prezidenta Donalda Trumpa naďalej rokuje so Spojenými štátmi vo švajčiarskom Bürgenstocku. Agentúre AFP to potvrdil diplomatický zdroj a rovnakú správu priniesla aj televízia al-Džazíra. Iránska agentúra IRNA predtým uviedla, že predstavitelia Teheránu z miesta rokovania odišli, informuje TASR.
„Iránska delegácia naďalej aktívne participuje na rokovaniach a sprostredkovateľom nedala najavo žiadny zámer odísť,“ uviedol nemenovaný diplomat pre AFP.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu pohrozil Iránu, že naň Spojené štáty zaútočia, pokiaľ Teherán nezabráni ním podporovanému libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh vo „vyvolávaní problémov“. Agentúra IRNA večer napísala, že iránska delegácia pre Trumpov príspevok na sociálnej sieti miesto rokovania opustila.
Zdroj agentúry Reuters informoval, že rozhovory boli iba pozastavené, ale neskončili. Nemenovaný člen iránskej delegácie zároveň vyhlásil, že ak vojna v Libanone neskončí, nebudú prebiehať žiadne diskusie o iných témach.
Situácia Libanone bola v nedeľu hlavnou témou prvého kola rokovaní. Irán podľa al-Džazíry naďalej zastáva stanovisko, že pokiaľ Izrael okupuje libanonské územie, boje tam budú pretrvávať. Hizballáh má podľa Teheránu právo reagovať na akékoľvek okupačné aktivity.
Popri stretnutí delegácii sa s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím stretol jeho švajčiarsky rezortný kolega Ignazio Cassis. Podľa DPA uviedol, že už samotná skutočnosť, že sa strany zúčastnili stretnutia, rozprávali sa medzi sebou a pokračovali v dialógu, bola dôležitým krokom k realizácii rámcovej dohody.
„Iránska delegácia naďalej aktívne participuje na rokovaniach a sprostredkovateľom nedala najavo žiadny zámer odísť,“ uviedol nemenovaný diplomat pre AFP.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu pohrozil Iránu, že naň Spojené štáty zaútočia, pokiaľ Teherán nezabráni ním podporovanému libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh vo „vyvolávaní problémov“. Agentúra IRNA večer napísala, že iránska delegácia pre Trumpov príspevok na sociálnej sieti miesto rokovania opustila.
Zdroj agentúry Reuters informoval, že rozhovory boli iba pozastavené, ale neskončili. Nemenovaný člen iránskej delegácie zároveň vyhlásil, že ak vojna v Libanone neskončí, nebudú prebiehať žiadne diskusie o iných témach.
Situácia Libanone bola v nedeľu hlavnou témou prvého kola rokovaní. Irán podľa al-Džazíry naďalej zastáva stanovisko, že pokiaľ Izrael okupuje libanonské územie, boje tam budú pretrvávať. Hizballáh má podľa Teheránu právo reagovať na akékoľvek okupačné aktivity.
Popri stretnutí delegácii sa s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím stretol jeho švajčiarsky rezortný kolega Ignazio Cassis. Podľa DPA uviedol, že už samotná skutočnosť, že sa strany zúčastnili stretnutia, rozprávali sa medzi sebou a pokračovali v dialógu, bola dôležitým krokom k realizácii rámcovej dohody.