Rokovania Zelenského s americkou delegáciou budú pokračovať

Na archívnej snímke z 13. augusta 2025 nemecký kancelár Friedrich Merz (vpravo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Agentúra DPA s odvolaním sa na svoje zdroje priblížila, že účastníkov rozhovorov privítal nemecký kancelár Friedrich Merz, no sám sa na rokovaniach nezúčastnil.

Autor TASR
Berlín 14. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bude pokračovať v rokovaniach s americkou delegáciou na čele s osobitným vyslancom prezidenta USA Donalda Trumpa Steveom Witkoffom a Trumpovým zaťom Jaredom Kushnerom v Berlíne aj v pondelok. V nedeľu to oznámil Zelenského poradca, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Nedeľné rokovania medzi predstaviteľmi Ukrajiny a Spojených štátov skončili po piatich hodinách. Obe strany sa „dohodli, že budú zajtra pokračovať“, potvrdil poradca Zelenského Dmytro Litvin.

Ukrajinský prezident sa k rokovaniam vyjadrí v pondelok, hneď ako budú ukončené, dodal Litvin podľa agentúry Reuters.

