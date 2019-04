Rokovanie britského parlamentu narušil protest polonahých aktivistov

Demonštranti z organizácie Extinction Rebellion sa podľa AP vo verejnej sieni Dolnej snemovne vyzliekli do spodnej bielizne počas toho, ako poslanci debatovali o brexite.

Londýn 1. apríla (TASR) - Skupina jedenástich polonahých ekologických aktivistov v pondelok narušila rokovanie poslancov Dolnej snemovne britského parlamentu o tzv. brexite. Informovali o tom spravodajské agentúry AP a AFP.



Demonštranti z organizácie Extinction Rebellion sa podľa AP vo verejnej sieni Dolnej snemovne vyzliekli do spodnej bielizne počas toho, ako poslanci debatovali o brexite. Niektorí z nich mali na telách nápisy "SOS" a "Prestaňte strácať čas".



Cieľom protestu bolo podľa skupiny "upriamiť pozornosť politikov na klimatickú a ekologickú krízu".



"Som už unavený z toho, koľko času a zdrojov naša vláda minula na to, aby mohla neustále reorganizovať ležadlá na Brexitanicu," uviedol podľa AFP na margo protestu jeden z demonštrantov.



Privolaní príslušníci polície skupinu demonštrantov vyviedli z budovy, a to aj napriek tomu, že niektorí protestujúci si prilepili ruky k skleneným mantinelom. Polícia ďalej uviedla, že aktivisti boli zadržaní za "vzbudzovanie verejného pohoršenia".



Ako píše agentúra AP, poslanci pokračovali v rokovaní o brexite, pričom k incidentu sa vyjadrili iba niektorí. Konzervatívec Nick Boles sa v tejto súvislosti nechal počuť, že "schopnosť ignorovať zbytočnú nahotu je už od dávnych čias vskutku britskou vlastnosťou".