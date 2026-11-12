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Rokovanie vyslancov USA s Putinom sa skončilo; oboznámia Zelenského
Witkoff a Kushner by mali z Moskvy odcestovať do Dublinu, kde sa stretnú s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Autor TASR
Moskva 12. novembra (TASR) - Rokovanie ruského prezidenta Vladimira Putina s osobitnými vyslancami amerického prezidenta Donalda Trumpa Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom sa po približne dve a pol hodine skončilo. Žiadna zo strán po rokovaní neposkytla vyhlásenie pre médiá. Informovali o tom ruské tlačové agentúry RIA Novosti a TASS.
Po skončení rokovania kolóna áut prepravujúca amerických predstaviteľov opustila areál Kremľa v centre Moskvy, potvrdil spravodajca AFP.
Witkoff a Kushner by mali z Moskvy odcestovať do Dublinu, kde sa stretnú s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten sa v írskom hlavnom meste zúčastňuje na 9. summite Európskeho politického spoločenstva (EPC), na ktoré v piatok nadviaže neformálny summit lídrov 27 členských štátov EÚ.
Podľa agentúry Interfax Witkoff v Moskve avizoval, že spolu s Kushnerom Zelenského oboznámia s výsledkami rokovania s Putinom. Zároveň sa chce Zelenského pokúsiť presvedčiť, aby sa vydal jednou z navrhovaných ciest k úspešnému ukončeniu konfliktu.
Kushner uviedol, že počas rokovaní v Abú Zabí sa predstavitelia ruskej, ukrajinskej a európskej delegácie zhodli na tom, že si želajú ukončenie ozbrojeného konfliktu.
„Všetci vyjadrili takéto želanie, zatiaľ sa nám však nepodarilo definitívne dohodnúť na všetkých krokoch potrebných na ukončenie konfliktu. Veľmi dúfam, že dnes budeme môcť na našom stretnutí prediskutovať niektoré prístupy a možnosti riešenia konfliktu a jeho definitívneho ukončenia. Dúfam, že v rámci dnešnej diskusie sa nám podarí hovoriť o cestách, ktorými by sme sa mohli vydať na dosiahnutie tohto cieľa,“ povedal Kushner.
Putin pred stretnutím s Witkoffom a Kushnerom vyhlásil, že pre Moskvu je v otázke ukrajinských území rozhodujúca línia štátnej hranice. Otázky takzvaných sivých zón podľa neho môžu brániť dosiahnutiu trvalého mieru.
Časopis The Economist predtým informoval, že americkí vyslanci navrhli Ukrajine formálne zmeniť hranice Donbasu, aby Moskva mohla vyhlásiť, že kontroluje celý región bez toho, aby Kyjev fakticky odstúpil svoje územie. Ukrajina tento návrh odmietla.
Prezident Zelenskyj zároveň obvinil ruskú delegáciu, že na rokovaniach v Abú Zabí nadhodnocovala rozsah územia Donbasu ovládaného ruskou armádou. Veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe Alexus Grynkewich podľa neho potvrdil, že ukrajinská verzia línie rozdelenia územia korešponduje s realitou oveľa viac.
Po skončení rokovania kolóna áut prepravujúca amerických predstaviteľov opustila areál Kremľa v centre Moskvy, potvrdil spravodajca AFP.
Witkoff a Kushner by mali z Moskvy odcestovať do Dublinu, kde sa stretnú s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten sa v írskom hlavnom meste zúčastňuje na 9. summite Európskeho politického spoločenstva (EPC), na ktoré v piatok nadviaže neformálny summit lídrov 27 členských štátov EÚ.
Podľa agentúry Interfax Witkoff v Moskve avizoval, že spolu s Kushnerom Zelenského oboznámia s výsledkami rokovania s Putinom. Zároveň sa chce Zelenského pokúsiť presvedčiť, aby sa vydal jednou z navrhovaných ciest k úspešnému ukončeniu konfliktu.
Kushner uviedol, že počas rokovaní v Abú Zabí sa predstavitelia ruskej, ukrajinskej a európskej delegácie zhodli na tom, že si želajú ukončenie ozbrojeného konfliktu.
„Všetci vyjadrili takéto želanie, zatiaľ sa nám však nepodarilo definitívne dohodnúť na všetkých krokoch potrebných na ukončenie konfliktu. Veľmi dúfam, že dnes budeme môcť na našom stretnutí prediskutovať niektoré prístupy a možnosti riešenia konfliktu a jeho definitívneho ukončenia. Dúfam, že v rámci dnešnej diskusie sa nám podarí hovoriť o cestách, ktorými by sme sa mohli vydať na dosiahnutie tohto cieľa,“ povedal Kushner.
Putin pred stretnutím s Witkoffom a Kushnerom vyhlásil, že pre Moskvu je v otázke ukrajinských území rozhodujúca línia štátnej hranice. Otázky takzvaných sivých zón podľa neho môžu brániť dosiahnutiu trvalého mieru.
Časopis The Economist predtým informoval, že americkí vyslanci navrhli Ukrajine formálne zmeniť hranice Donbasu, aby Moskva mohla vyhlásiť, že kontroluje celý región bez toho, aby Kyjev fakticky odstúpil svoje územie. Ukrajina tento návrh odmietla.
Prezident Zelenskyj zároveň obvinil ruskú delegáciu, že na rokovaniach v Abú Zabí nadhodnocovala rozsah územia Donbasu ovládaného ruskou armádou. Veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe Alexus Grynkewich podľa neho potvrdil, že ukrajinská verzia línie rozdelenia územia korešponduje s realitou oveľa viac.