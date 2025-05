Rokovanie medzi Iránom a USA odložili z logistických dôvodov

Maskat 1. mája (TASR) — Štvrté kolo rokovaní o iránskom jadrovom programe medzi Washingtonom a Teheránom, ktoré sa malo uskutočniť v sobotu 3. mája v Ríme, bolo z „logistických dôvodov“ odložené na neskorší dátum. Nové termíny budú oznámené po tom, ako sa na nich obe strany dohodnú. Na platforme X to vo štvrtok oznámil ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Busajdí, ktorého krajina rokovania sprostredkováva. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AFP a DPA.



Americké ministerstvo financií v stredu uvalilo nové sankcie na niekoľko spoločností v Spojených arabských emirátoch, Turecku a Iráne, o ktorých Washington tvrdí, že sú zapojené do obchodovania s iránskou ropou. Podľa agentúry IRNA iránske ministerstvo zahraničných vecí tieto sankcie dôrazne odsúdilo a pohrozil dôsledkami. Či sú nové sankcie skutočným dôvodom odloženia rokovaní, nie je známe.



Iránsky novinár Abás Aslaní na platforme X podľa agentúry DPA napísal, že jedným z dôvodov odloženia rokovaní zrejme boli „vnútorné nezhody vo vnútri americkej vlády“ a „zmeny rámcových podmienok stanovených v predchádzajúcich kolách“. Podľa provládnej webovej stránky Iran Nuances v Teheráne rastie skepticizmus ohľadom toho, ako vážne to USA myslia s prebiehajúcimi jadrovými rokovaniami.



V dôsledku zrušenia sobotňajších rokovaní sa pravdepodobne neuskutočnia ani rozhovory medzi zástupcami iránskej vlády a predstaviteľmi Nemecka, Francúzska a Británie, ktoré boli podľa Teheránu naplánované na piatok.



V roku 2015 Irán po zdĺhavých rokovaniach s Čínou, Ruskom, USA, Francúzskom, Nemeckom a Britániou súhlasil s obmedzením svojho jadrového programu. Prezident USA Donald Trump však v roku 2018 od dohody jednostranne odstúpil a uvalil na Irán nové sankcie. V dôsledku toho Teherán prestal dodržiavať podmienky dohody. Trump sa teraz snaží dosiahnuť novú dohodu, pričom Teheránu pohrozil vojenským úderom, ak to nepodarí.