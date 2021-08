Rokovanie o mediálnom zákone v Poľsku pokračuje

Varšava 11. augusta (TASR) - Rokovanie v poľskom Sejme o spornom mediálnom zákone, predtým odložené na september, nakoniec pokračuje po tom, čo si to parlament v stredu odobril v opakovanom hlasovaní na návrh jeho predsedníčky Elzbiety Wittekovej z vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS).



Opozícia obvinila vládu z kupovania hlasov v parlamente. Podľa šéfa Občianskej platformy a bývalého prezidenta Európskej rady Donalda Tuska sa vláda "korupcie a vydierania rozpadá pred našimi očami".



"Môže ešte chvíľu pokračovať, ale už nie je schopná vládnuť," povedal Tusk. Agentúra AFP zhodnotila, že v Poľsku sa možno schyľuje k predčasným voľbám. Súčasné volebné obdobie by malo trvať do roku 2023.



Podľa sporného mediálneho zákona by sa licencie na vysielanie udeľovali zahraničným subjektom len vtedy, ak sídlia v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) a nie sú závislé od subjektov či osôb registrovaných mimo EHS. Podľa Varšavy to má zamedziť šíreniu vplyvu Ruska a Číny.



Ak by zákon prešiel, americká spoločnosť Discovery vlastniaca súkromnú televíziu TVN24, kritickú voči vláde, by musela predať svoj rozhodujúci podiel, poznamenáva agentúra AP.



Strana Dohoda (Porozumienie) predtým oznámila, že opúšťa vládnu koalíciu vedenú stranou Právo a spravodlivosť (PiS) v reakcii na plánované odvolanie vicepremiéra a ministra rozvoja, práce a technológií Jaroslawa Gowina (Dohoda). Dohoda naposledy kritizovala daňové reformy, ktoré sú súčasťou poľského programu ekonomického rozvoja. Gowin okrem toho odmietal podporiť aj spomínanú novelu mediálneho zákona.