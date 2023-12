Rokovanie o Zelenského mierovom pláne sa uskutoční v januári v Davose

Ženeva 12. decembra (TASR) – Mierový plán pre Ukrajinu prezidenta Volodymyra Zelenského bude témou nadchádzajúceho stretnutia Svetového ekonomického fóra (WEF), ktoré sa uskutoční v polovici januára vo švajčiarskom meste Davos. V pondelok to potvrdilo švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí. TASR správu prebrala od agentúry DPA.



Stretnutie ja naplánované na 14. januára, deň pred začiatkom fóra v tomto horskom rezorte (Davos). Švajčiarsko iniciatívu podporuje rovnako ako všetky projekty, ktoré by mohli byť základom rokovaní o trvalom mieri, uvádza ministerstvo.



Zelenskyj stretnutie v minulosti spomenul v príspevkoch na sociálnej platforme X, píše DPA. Zatiaľ však nie je známe, či do Davosu pocestuje osobne.



Ukrajinská vláda plánuje túto diskusiu využiť na zisk podpory pre svoj mierový plán, ktorý predpokladá stiahnutie všetkých ruských jednotiek z okupovaného územia Ukrajiny vrátane Krymského polostrova a očakáva bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. V neposlednom rade má byť vyvodená zodpovednosť voči vedeniu Ruska za úlohu, ktorú zohralo počas vojenského útoku na Ukrajinu.



Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí očakáva, že na stretnutí v Davose sa zúčastnia vládni poradcovia pre oblasť bezpečnosti z rôznych krajín sveta. Na poslednom takomto stretnutí v októbri tohto roka na Malte sa zúčastnilo viac než 60 krajín, pripomína DPA. Rusko navrhovaný mierový plán odmieta a nie je na tieto stretnutia pozvané.