Rokovanie predstaviteľov Srbska a Kosova v USA bude v septembri

Washington 14. augusta (TASR) – Predstavitelia Srbska a Kosova sa začiatkom septembra zúčastnia v Bielom dome na rozhovoroch o normalizácii vzájomných vzťahov. V piatok to na sociálnej sieti Twitter oznámil osobitný vyslanec USA pre mierové rokovania medzi Srbskom a Kosovom Richard Grenell.



Účasť na tomto stretnutí, ktoré sa má konať 2. septembra, už potvrdili srbský prezident Aleksandar Vučič a kosovský premiér Avdullah Hoti, píše agentúra DPA.



Kosovský premiér Hoti pozvanie Washingtonu privítal a Spojené štáty označil za priateľov Kosova a požehnanie pre svoju krajinu. Albánska väčšina žijúca v Kosove považuje Spojené štáty za svojho najbližšieho spojenca, vysvetľuje DPA.



Srbský prezident Vučič síce s rovnakým nadšením nereagoval, ale pre súkromnú srbskú televíziu RTV Pink sa vyjadril, že Srbsku neprináleží tieto rokovania odmietnuť.



Pôvodne sa toto stretnutie malo konať 27. júna, kosovský premiér však svoju plánovanú návštevu zrušil po tom, čo kosovského prezidenta Hashima Thaciho a deviatich ďalších bývalých separatistických bojovníkov obžaloval haagsky osobitný súd pre Kosovo z celej škály vojnových zločinov spáchaných v 90. rokoch 20. storočia počas vojnového konfliktu so Srbskom.



Thaci je obžalovaný zo zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov vrátane takmer 100 vrážd, spresnil tento špecializovaný súd so sídlom v Haagu, vyšetrujúci zločiny proti etnickým Srbom počas vojny Kosova za nezávislosť v rokoch 1998-99 so Srbskom.



Srbsko neuznáva nezávislosť Kosova, ktorú táto srbská provincia jednostranne vyhlásila v roku 2008.