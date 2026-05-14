Rokovanie Trumpa a Siho sa skončilo, hovorili o obchode aj Taiwane
Si sa po rokovaní krátko stretol aj s americkou podnikateľskou delegáciou, ktorej členmi sú napríklad šéf Tesly Elon Musk alebo generálny riaditeľ spoločnosti Nvidia Jensen Huang.
Autor TASR,aktualizované
Peking 14. mája (TASR) - Vo štvrtok ráno SELČ sa v Pekingu skončilo stretnutie čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga a prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Rokovania trvali vyše dve hodiny. Diskutovali o obchode, Taiwane a ďalších nezhodách vo vzťahoch medzi USA a Čínou. Po rokovaní vo Veľkej sále ľudu na Námestí nebeského pokoja sa lídri presunuli ku chrámu Oltár Nebies. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP, AP a Reuters.
Podľa oficiálnej tlačovej agentúry Sin-chua čínsky prezident počas stretnutia za zatvorenými dverami povedal Trumpovi, že ak sa otázka Taiwanu vyrieši správne, vzťahy medzi USA a Čínou budú „vo všeobecnosti stabilné“. V opačnom prípade obom krajinám hrozia vzájomné „nezhody a dokonca konflikty, ktoré výrazne ohrozia celé vzájomné vzťahy“. Spojené štáty vyzval, aby k otázke Taiwanu pristupovali s čo najväčšou obozretnosťou.
Vláda na Taiwane už v reakcii uviedla, že Peking predstavuje „jediné riziko“ pre mier a stabilitu v regióne a upozornila na „vojenské provokácie“ v okolí Taiwanu. „Peking nemá právo na medzinárodnej úrovni vznášať akékoľvek nároky v súvislosti s Taiwanom,“ uviedlo taiwanské ministerstvo zahraničných vecí. Hovorkyňa vlády zdôraznila, že „americká strana opakovane potvrdila svoju jasnú a neochvejnú podporu Taiwanu“.
Čínsky prezident podľa štátnej televízie CCTV na stretnutí uviedol, že Čína a Spojené štáty vybudujú konštruktívne, strategické a stabilné vzťahy a nastavia im nové strategické smerovanie na najbližšie tri roky a dlhšie. Rozšíria tiež spoluprácu v oblasti obchodu, poľnohospodárstva, zdravotníctva, cestovného ruchu a presadzovania práva.
Okrem bilaterálnych otázok tiež prezidenti hovorili o vojne na Blízkom východe, konflikte na Ukrajine a situácii na Kórejskom polostrove.
Si sa po rokovaní krátko stretol aj s americkou podnikateľskou delegáciou, ktorej členmi sú napríklad šéf Tesly Elon Musk alebo generálny riaditeľ spoločnosti Nvidia Jensen Huang. Americké spoločnosti sú podľa neho hlboko zapojené do čínskych reforiem a otvárania sa svetu a obe strany z toho majú prospech.
„Čína bude svoje dvere do vonkajšieho sveta otvárať čoraz viac. Americké firmy budú mať v Číne ešte lepšie vyhliadky,“ uviedol podľa čínskych médií.
Čínsky prezident zároveň pred stretnutím zdôraznil, že Spojené štáty a Čína by mali byť skôr partnermi ako rivalmi. „Vždy som veril, že spoločné záujmy Číny a USA prevážia nad ich rozdielmi,“ povedal. „Spolupráca prospieva obom stranám, zatiaľ čo konfrontácia škodí obom,“ skonštatoval.
