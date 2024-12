Roky nechal znásilňovať svoju ženu: Pelicot sa po súde neodvolá

Marseille 30. decembra (TASR) - Francúz Dominique Pelicot, ktorý roky podával svojej manželke silné lieky, aby ju mohol znásilňovať a umožňoval to aj cudzím mužom, sa voči odsudzujúcemu verdiktu súdu neodvolá, oznámila v pondelok jeho obhajkyňa. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Pelicot (72) sa počas vyšetrovania a pojednávaní priznal, že takmer desať rokov podával svojej vtedajšej manželke Gisele Pelicotovej silný liek proti úzkosti, ktorý ju uvádzal do letargického stavu. Následne iným mužom umožňoval, aby ju znásilňovali. Súd Pelicota vo štvrtok 19. decembra odsúdil na 20 rokov väzenia.



"Dominique Pelicot dospel k rozhodnutiu neodvolať sa voči verdiktu," potvrdila obhajkyňa Beatrice Zavarrová pre AFP i stanicu Franceinfo.



V procese odsúdili na väzenské tresty od troch do 15 rokov aj 50 ďalších spoluobvinených, ktorí sa na znásilňovaní Pelicotovej podieľali.