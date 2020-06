Rolling Stones chcú žalovať Trumpa

Londýn 28. júna (TASR) - Britská rocková skupina Rolling Stones pohrozila v nedeľu americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi právnou žalobou, keďže aj napriek príkazu na zastavenie činnosti používa na svojich predvolebných zhromaždeniach jej piesne. Informovala o tom agentúra AP.



Kapela vo vyhlásení spomenula, že jej právny tím spolupracuje s organizáciou na ochranu hudobných práv BMI s cieľom zastaviť používanie jej materiálov na Trumpovej predvolebnej kampani.



"BMI v mene Rolling Stones informovala Trumpovu kampaň, že neoprávnené používanie piesní predstavuje porušenie licenčnej zmluvy. Ak Donald Trump bude toto oznámenie ignorovať a naďalej ich bude používať, bude čeliť žalobe za porušenie embarga a prehrávanie hudby, na ktorú nemá licenciu," uviedli Rolling Stones vo vyhlásení.



Kapela sa na Trumpa sťažovala už počas jeho kampane v roku 2016, keď použil jej pesničky na vyburcovanie davu na zhromaždeniach.



Iní umelci sa tiež sťažovali na to, že sa ich hudba spája s Trumpovými udalosťami.



Rodina zosnulého rockového hudobníka Toma Pettyho uviedla, že vydala príkaz na zastavenie činnosti, keď Trump použil v Tulse jeho skladbu I Won't Back Down.



Vo svojom vyhlásení rodina spomenula, že Trump nebol oprávnený, aby použil túto pieseň na svoju kampaň: "Tom Petty a jeho rodina boli odjakživa proti rasizmu a akejkoľvek diskriminácii. Tom Petty by nikdy nebol chcel, aby sa jeho pieseň použila v nenávistnej kampani, pretože rád spájal ľudí."



Kanadský hudobník Neil Young v roku 2018 tiež ostro kritizoval Trumpa, keď zistil, že napriek jeho želaniu použil jednu z jeho piesní na stretnutí voličov.