Romanowskému, ktorý ušiel do Maďarska, odoberú poslanecký plat

Varšava 8. januára (TASR) - Bývalý námestník poľského ministra spravodlivosti Marcin Romanowski, ktorý ušiel pred súdnym stíhaním do Maďarska, kde následne získal azyl, príde v Poľsku o poslanecký plat. Oznámil to v utorok Szymon Holownia, predseda Sejmu, dolnej komory poľského parlamentu, informuje TASR podľa agentúry PAP.



Romanowski má síce podľa Holowniu stále poslanecký mandát, verejne však deklaroval, že nemá v úmysle vykonávať na území Poľska s ním spájané pracovné povinnosti. Holownia preto ako predseda Sejmu musel voči nemu – za takéto vyhlásenie – vyvodiť zodpovednosť.



"Dôsledky sú jednoduché," povedal predseda Sejmu. "Romanowski prestane dostávať poslanecký príspevok, pretože zákon… jasne stanovuje, že ten sa vypláca… za výkon poslaneckých povinností na území krajiny," vysvetlil. Holownia však dodal, že tzv. príspevok na chod poslaneckej kancelárie, bude Romanowskému vyplácaný naďalej, respektíve do vtedy, kým Sejm neschváli potrebné legislatívne zmeny.



Romanowski bol námestníkom ministra spravodlivosti vo vláde strany Právo a spravodlivosť (PiS) a neskôr poslancom. Obvinený je zo spáchania 11 trestných činov, medzi ktoré patrí aj sprenevera 25 miliónov eur z účelovej rezervy ministerstva pre obete trestných činov a pokus o spreneveru ďalších 13,56 milióna eur.



Sejm ho už pred časom zbavil poslaneckej imunity, polícia ho zadržala v júli. Z väzby však Romanowského čoskoro prepustili, keďže imunitu mal ešte ako člen Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, ktoré mu ju potom odobralo v októbri. Poľský súd naňho následne vydal európsky zatykač, pretože sa vyhýbal súdnemu konaniu. Maďarsko mu udelilo azyl krátko pred Vianocami.



Budapešť sa pre udelenie azylu dostala do sporu s Varšavou, ktorá následne nepozvala maďarského veľvyslanca vo Varšave Istvána Íjgyártóa ani premiéra Viktora Orbána na slávnostné otvorenie polročného poľského predsedníctva v Rade Európskej únie, ktoré sa konalo uplynulý piatok vo varšavskom Veľkom divadle. Predsedníctvo pritom Poľsko 1. januára prevzalo práve od Maďarska.