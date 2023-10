Ronald Lauder žiada pápeža o pomoc v kauze ľudí unesených Hamasom

Vatikán 19. októbra (TASR) - Prezident Svetového židovského kongresu (WJC) Ronald Lauder vo štvrtok na audiencii vo Vatikáne požiadal pápeža Františka o pomoc pri dosiahnutí prepustenia rukojemníkov zadržiavaných palestínskymi radikálmi v pásme Gazy.



Lauder vo svojom príhovore k 86-ročnému pápežovi povedal, že je možno "jediným človekom, ktorý má morálnu právomoc to urobiť."



Ako podotkla agentúra AFP, audiencia vo Vatikáne sa uskutočnila zhruba v čase, keď Izrael zverejnil revidovaný počet izraelských a zahraničných rukojemníkov zadržiavaných palestínskym hnutím Hamas. Podľa novej bilancie je v zajatí 203 osôb.



Vojna v pásme Gazy vypukla po tom, čo militanti Hamasu vtrhli 7. októbra cez hranice do južného Izraela a - podľa izraelských predstaviteľov - tam zastrelili, dobodali a upálili viac ako 1400 ľudí, väčšinou civilistov.



Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva ovládaného Hamasom bolo v Gaze pri izraelských odvetných útokoch zabitých viac ako 3785 ľudí, väčšinou civilistov, pričom so zemou boli zrovnané celé bloky budov. Palestínčania sa súčasne ocitli bez vody, potravín a elektriny a viac ako milión ich opustilo svoje domovy.



Izrael si za cieľ stanovil zničenie Hamasu, pričom sa zároveň chce pokúsiť zachrániť izraelských a zahraničných rukojemníkov zajatých militantmi.



Pápež už na ich prepustenie vyzval viackrát, pričom zároveň upozorňoval aj na osudy civilistov v Gaze. Izrael v tejto súvislosti pripomína, že Hamas často umiestňuje svoje vojenské zariadenia a infraštruktúru do civilných objektov.



WJC je medzinárodná organizácia a federácia židovských komunít a organizácií. Bola založená roku 1936 v Ženeve s cieľom "zjednotiť židovský ľud a mobilizovať svet proti nacizmu". Jedným z proklamovaných cieľov WJC je "brániť práva, status a záujmy Židov a židovských komunít".



Organizácia sídli v New Yorku, zastúpenia však má aj v mnohých svetových metropolách. Lauder je jeho prezidentom od roku 2007.