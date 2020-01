Minsk/Moskva 3. januára (TASR) - Rusko zastavilo dodávky ropy do Bieloruska, keďže krajiny sa k 1. januáru tohto roka nedokázali dohodnúť na podmienkach novej zmluvy. Tranzit ruskej ropy cez bieloruské územie však podľa Moskvy pokračuje naďalej.



Ako informovala agentúra AP, bieloruská energetická spoločnosť Belneftechim uviedla, že Rusko zastavilo dodávky ropy do bieloruských rafinérií, dokiaľ nebude vypracovaná nová dohoda na tento rok. Platnosť pôvodného kontraktu zahrnujúceho ceny a objem dodávok, ako aj tranzitné poplatky, sa skončila 31. decembra 2019. Ruský prezident Vladimir Putin a bieloruský prezident Alexander Lukašenko pred vypršaním pôvodnej zmluvy v decembri rokovali, avšak bez výsledku. Lukašenko neskôr vláde nariadil, aby hľadala alternatívnych dodávateľov.



Vzťahy medzi Ruskom a Bieloruskom sú dlhodobo komplikované, pričom dôvodom je tlak Moskvy a na druhej strane neochota Bieloruska na užšiu ekonomickú a politickú integráciu. Bielorusi sa obávajú postupného začlenenia svojej krajiny do Ruska, pričom ich obavy vzrástli po anexii polostrova Krym Moskvou v roku 2014.



Putin však tlačí na dokončenie rokovaní a podpísanie dohôd. Naopak, Lukašenko chce dohodu o užšej integrácii podpísať až potom, ako sa vyriešia otázky energetických dodávok.



Čo sa týka ropy, Bielorusko dováža z Ruska ročne zhruba 24 miliónov ton, z čoho iba 6 miliónov ton spotrebováva. Zvyšok krajina spracováva a exportuje, čo predstavuje nemalý zdroj príjmov.



Dlhšie trvanie sporov by mohlo mať vplyv na ropovod Družba, ktorý prepravuje ruskú ropu do krajín Európskej únie, informovala agentúra AFP. Hovorca ruského prevádzkovateľa ropovodov Transnefť Igor Djomin však pre ruské médiá povedal, že tranzit sa nemení. "Tranzit ropy cez Bielorusko pokračuje v plnom rozsahu," povedal Djomin. Pokračujú aj dodávky plynu.



Zdroj z bieloruského Belneftechimu pre agentúru TASS uviedol, že dve bieloruské rafinérie pokračujú zatiaľ v prevádzke využívajúc rezervy, ich kapacita však bola znížená na technické minimum. Podľa zdrojov z oblasti rafinérií by im zásoby mali vydržať minimálne na 20 dní.