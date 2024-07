Ropa z potopeného filipínskeho tankera uniká do Manilskej zátoky

Manila 27. júla (TASR) - Časť z 1,4 milióna litrov ropy z potopeného filipínskeho tankera pomaly uniká do Manilskej zátoky. Uviedla to v sobotu filipínska pobrežná stráž, ktorá vyzvala na pozastavenie rybolovu v postihnutej oblasti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Tanker MT Terra Nova sa v zlom počasí zapríčinenom tajfúnom Gaemi prevrátil a potopil v noci na štvrtok. Úradom sa podarilo zachrániť 16 zo 17 členov posádky, jedna osoba zahynula. V súvislosti s týmto incidentom čelia Filipíny možnému riziku environmentálnej katastrofy.



Ropná škvrna sa v Manilskej zátoke od štvrtka zväčšila viac ako trojnásobne a tiahne sa po dĺžke 12 až 14 kilometrov. Potápači v sobotu skontrolovali trup potopeného plavidla a odhalili "minimálny únik", povedal hovorca filipínskej pobrežnej stráže Armando Balilo. Dodal, že to "zatiaľ nie je alarmujúce".



"Uniká len malý objem... Dúfame, že zajtra budeme môcť začať odčerpávať ropu z motorovej cisterny," uviedol Balilo. Zároveň upozornil, že ak by unikla do mora z tankeru všetka ropa, znamenalo by to "environmentálnu katastrofu".