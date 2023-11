Röpke: EÚ musí budovať občiansku spoločnosť v kandidátskych krajinách

Brusel 22. novembra (TASR) - Budovať silnú občiansku spoločnosť v kandidátskych krajinách je povinnosťou euroinštitúcií ešte pred rozšírením EÚ. Uviedol to v mimoriadnom rozhovore pre TASR predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Oliver Röpke.



Šéf EHSV sa 23. a 24. novembra zúčastní v Bratislave na seminári pre expertov v oblasti komunikácie "Connecting EU 2023". Hlavnými témami budú diskusie zamerané na dezinformácie, mladých voličov a mobilizáciu občianskej spoločnosti pred eurovoľbami v júni 2024.



Röpke pripomenul, že ak by došlo k revízii základných zmlúv EÚ, čo žiada Európsky parlament a aj občania cez Konferenciu o budúcnosti Európy, EHSV chce byť jedným z účastníkov konventu.



"Podporujeme myšlienku silnejšej Európy a vieme, že sú potrebné reformy pred rozšírením EÚ, zmeny v rozhodovacom procese. V prípade revízie zmlúv budeme trvať na tom, aby sa EHSV stal plnohodnotným členom diskusií," povedal. Vysvetlil, že jedine tak by sa občianske organizácie, ktoré EHSV zastupuje, mohli dostať k slovu.



Nevylúčil, že v takomto prípade by boli požiadavky, aby vzrástol význam a úloha EHSV, ktorý je dnes poradným orgánom inštitúcií EÚ pri tvorbe celoeurópskej politiky.



"Naša sila je v občianskych organizáciách, odboroch a zamestnávateľských zväzoch a verím, že čím viditeľnejší budeme, tým je to lepšie pre Európu. Naša sila je v našom odhodlaní," zdôraznil.



Upozornil, že EHSV bude prvou inštitúciou EÚ čo sa naplno otvorí spolupráce s mládežou a rovnako prvá bude aj pri spolupráci s organizáciami z kandidátskych krajín. Ocenil, že za toto úsilie mu blahoželali lídri Európskej komisie, Európskej rady, Európskeho parlamentu a tiež eurokomisár pre rozširovanie.



"Zahrnieme kandidátske krajiny do našej rozhodovacej schémy. Ostatné euroinštitúcie to pozorne sledujú. Vítajú, že chceme ukázať kandidátom, že má cenu robiť reformy a plniť svoje integračné záväzky. Spolu s nimi chceme v konečnom dôsledku ovplyvniť rozhodovací proces EÚ," povedal Röpke.



Verí, že takáto zaangažovanosť s kandidátskymi krajinami je hlavne cesta, ako dopredu budovať silnú a odolnú občiansku spoločnosť - čo sa podľa neho nedialo pred vstupom stredoeurópskych krajín do Únie a dodnes to v týchto krajinách cítiť.



"Túto chybu nesmieme zopakovať. Musíme oveľa skôr podchytiť občiansku spoločnosť z týchto krajín a podporovať ju," zdôraznil. Spresnil, že za týmto účelom už navštívil viacero krajín západného Balkánu, bol na Ukrajine a chystá sa do Moldavska. Tvrdí, že posilnením významu občianskej spoločnosti v kandidátskych krajinách, vďaka aktívnej spolupráci s EHSV, vzrastie aj ich vplyv na domáce vlády, čo posilní sociálny dialóg a komunikáciu s občanmi ešte pred vstupom do EÚ.



"Chceme, aby pracovali po boku s nami, aby prinášali svoje pozície a pohľady čo sa týka sociálnych práv, jednotného trhu alebo mobility. Je dobré o tomto všetkom s nimi hovoriť ešte pred rozšírením EÚ," odkázal Röpke.