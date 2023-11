Röpke:Mládež by mala pochopiť význam účasti na eurovoľbách v roku 2024

Brusel 21. novembra (TASR) - Pred budúcoročnými voľbami do Európskeho parlamentu sa treba zamerať najmä na obavy a očakávania Slovákov smerom k EÚ a na mladých ľudí. Uviedol to v mimoriadnom rozhovore pre TASR predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Oliver Röpke.



Röpke sa 23. a 24. novembra zúčastní v Bratislave na seminári pre expertov v oblasti komunikácie. EHSV každoročne organizuje seminár na rôzne témy o prepájaní EÚ. Tento rok podujatie "Connecting EU 2023" na pôde Európskeho orgánu práce (ELA) budú tvoriť diskusie zamerané na dezinformácie, mladých voličov a mobilizáciu občianskej spoločnosti pred eurovoľbami v júni 2024.



Oliver Röpke podujatie otvorí spolu s podpredsedníčkou Hospodárskej a sociálnej rady SR Monikou Uhlerovou a výkonným riaditeľom ELA Cosminom Boiangiu.



"Aj vzhľadom na nadchádzajúce eurovoľby je dôležité zorganizovať takéto podujatie na Slovensku, chodiť za ľuďmi a za občianskymi organizáciami. Jarný prieskum Eurobarometra ukázal, že Slovensko bude opäť patriť medzi krajiny s najnižšou účasťou v eurovoľbách. Nestačí sa sťažovať, že Slováci nerozumejú EÚ a nejdú voliť. Treba byť aktívnejší v dialógu s nimi," vysvetlil Röpke.



To podľa neho znamená počúvať ľudí, snažiť sa pochopiť prečo také vysoké percento Slovákov nedôveruje EÚ a následne ich presvedčiť o jej výhodách. Dodal, že na Slovensku treba vychádzať z obáv Slovákov v sociálnej a ekonomickej oblasti. Eurobarometer naznačil, že sa najviac obávajú o zamestnanie, a že prepadnú cez prah chudoby. Až potom sú obavy o bezpečnosť a ochrana vonkajších hraníc EÚ.



"Hovorme s ľuďmi o týchto oblastiach, aké sú ich očakávania, v čom má Únia pomôcť napríklad pri znižovaní životných nákladov," opísal. Potom treba hľadať spôsoby a stratégie, ako zvýšiť účasť na eurovoľbách.



"Týka sa to najmä mladých ľudí. Na tých mi veľmi záleží. Jedným z mojich prvých krokov ako šéfa EHSV bolo otvoriť dvere inštitúcie mladým ľuďom, aby bolo ich hlas výraznejšie počuť," povedal. EHSV bude prvá z inštitúcií EÚ, ktorá od januára 2024 poskytne možnosť európskym mládežníckym organizáciám zúčastňovať sa na rozhodovacom procese prostredníctvom ich podnetov a názorov na európsku politiku.



Radiaci výbor EHSV stanoví kritériá pre účasť mládežníckych organizácií, ktoré môžu aktívne participovať na prijímaní konkrétnych rozhodnutí. Môžu to byť študentské organizácie, mladí podnikatelia či ekologickí aktivisti.



"Rozhodli sme sa zriadiť Európsky mládežnícky klub, prvý svojho druhu v euroinštitúciách, kde mladí členovia EHSV budú pracovať spolu a navrhovať riešenia. Vytvoria čosi ako stály konzultačný mechanizmus," vysvetlil Röpke.



EHSV má 391 členov. Pokrýva odborárske organizácie, zamestnávateľov a mimovládky, ale nie všetky zložky občianskej spoločnosti.



"Je dôležité im (mladým) ukázať, že Európe na nich záleží, že majú čo povedať. Je to aj cesta ako ich priviesť k voľbám," skonštatoval Röpke. Ako dôkaz podcenenia volebnej účasti označil brexit. Mladí britskí voliči, ktorí chceli zostať v EÚ, sa na referende nezúčastnili a iní rozhodli o ich budúcnosti.



"Mladí musia pochopiť, že je dôležité zúčastniť sa na eurovoľbách. Budúci europarlament bude dôležitý najmä pre ich budúcnosť, pre zaistenie hospodárskej obnovy a sociálnej spravodlivosti," odkázal Röpke.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)