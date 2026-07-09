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Ropná rafinéria v Saratove po ukrajinskom útoku zastavila prevádzku
Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila údery na ruskú energetickú infraštruktúru s cieľom oslabiť bojaschopnosť ruskej armády.
Autor TASR
Moskva/Kyjev 9. júla (TASR) — Ropná rafinéria v meste Saratov ležiacom na juhovýchode európskej časti Ruska zastavila v stredu svoju prevádzku po tom, čo bola poškodená pri dronovom útoku ukrajinských jednotiek. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Reuters, pre ktorú to vo štvrtok uviedli dva zdroje z prostredia ropného priemyslu.
Ide už o tretí útok na túto rafinériu v tomto roku – jej prevádzka musela byť prerušená na niekoľko týždňov aj v marci a v máji.
Rafinériu prevádzkuje spoločnosť Rosnefť, ktorá sa k incidentu nevyjadrila.
Podľa spomínaných zdrojov drony zasiahli hlavnú destilačnú jednotku CDU-6, ktorá môže spracovať 20.000 ton ropy denne a v rafinérii je jediná svojho druhu.
Gubernátor Saratovskej oblasti Roman Busargin na platforme Telegram uviedol, že ukrajinský útok si vyžiadal jedného mŕtveho, viacerých zranených a poškodil „civilné priemyselné objekty“, no bližšie ich nešpecifikoval.
Ukrajinská armáda však oznámila, že cieľom útoku bola práve saratovská rafinéria. Potvrdil to aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podľa ktorého závod zasiahli „dlhodobé sankcie“ Ukrajiny.
Rafinéria v Saratove v roku 2024 spracovala 5,8 milióna ton ropy, čo predstavuje 2,2 percenta celkovej spracovateľskej kapacity Ruska, a vyrobila 1,2 milióna ton benzínu, 1,9 milióna ton nafty a milión ton vykurovacieho oleja.
Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila údery na ruskú energetickú infraštruktúru s cieľom oslabiť bojaschopnosť ruskej armády. Útoky prispeli k nedostatku pohonných hmôt v Rusku, čo spôsobilo dlhé rady záujemcov o kúpu na čerpacích staniciach, rast cien a obmedzenia exportu.
Už v pondelok musela po ukrajinskom útoku zastaviť prevádzku aj najväčšia ruská rafinéria v Omsku ležiacom na juhozápade Sibíri približne 2700 kilometrov od územia kontrolovaného Ukrajinou.
Ukrajina vo štvrtok oznámila, že zaútočila aj na rafinériu v Tatársku vzdialenú približne 1000 kilometrov od frontovej línie, ako aj na letisko vo Voronežskej oblasti. Ruský energetický koncern Gazprom okrem toho informoval o poškodení prečerpávacej stanice Krasnodarskaja v Krasnodarskom kraji po dronovom útoku.
Ide už o tretí útok na túto rafinériu v tomto roku – jej prevádzka musela byť prerušená na niekoľko týždňov aj v marci a v máji.
Rafinériu prevádzkuje spoločnosť Rosnefť, ktorá sa k incidentu nevyjadrila.
Podľa spomínaných zdrojov drony zasiahli hlavnú destilačnú jednotku CDU-6, ktorá môže spracovať 20.000 ton ropy denne a v rafinérii je jediná svojho druhu.
Gubernátor Saratovskej oblasti Roman Busargin na platforme Telegram uviedol, že ukrajinský útok si vyžiadal jedného mŕtveho, viacerých zranených a poškodil „civilné priemyselné objekty“, no bližšie ich nešpecifikoval.
Ukrajinská armáda však oznámila, že cieľom útoku bola práve saratovská rafinéria. Potvrdil to aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podľa ktorého závod zasiahli „dlhodobé sankcie“ Ukrajiny.
Rafinéria v Saratove v roku 2024 spracovala 5,8 milióna ton ropy, čo predstavuje 2,2 percenta celkovej spracovateľskej kapacity Ruska, a vyrobila 1,2 milióna ton benzínu, 1,9 milióna ton nafty a milión ton vykurovacieho oleja.
Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila údery na ruskú energetickú infraštruktúru s cieľom oslabiť bojaschopnosť ruskej armády. Útoky prispeli k nedostatku pohonných hmôt v Rusku, čo spôsobilo dlhé rady záujemcov o kúpu na čerpacích staniciach, rast cien a obmedzenia exportu.
Už v pondelok musela po ukrajinskom útoku zastaviť prevádzku aj najväčšia ruská rafinéria v Omsku ležiacom na juhozápade Sibíri približne 2700 kilometrov od územia kontrolovaného Ukrajinou.
Ukrajina vo štvrtok oznámila, že zaútočila aj na rafinériu v Tatársku vzdialenú približne 1000 kilometrov od frontovej línie, ako aj na letisko vo Voronežskej oblasti. Ruský energetický koncern Gazprom okrem toho informoval o poškodení prečerpávacej stanice Krasnodarskaja v Krasnodarskom kraji po dronovom útoku.