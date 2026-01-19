Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 19. január 2026Meniny má Drahomíra a Mário
< sekcia Zahraničie

Ropná spoločnosť MOL kúpila podiel v srbskej spoločnosti NIS od Rusov

.
Na ilustračnej snímke ropovod. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Minister potvrdil, že MOL ako budúci vlastník považuje srbskú rafinériu Pančevo za strategicky dôležitú a že maďarská spoločnosť toto zariadenie nezatvorí.

Autor TASR
Budapešť 19. januára (TASR) - Maďarská ropná spoločnosť MOL získala srbskú spoločnosť NIS, informovali srbské médiá a správu potvrdila aj ministerka energetiky a baníctva Srbska Dubravka Dedovičová Handanovičová. Upozornil na to v pondelok server vg.hu, podľa ktorého na uzavretie predaja je ešte potrebný súhlas Američanov, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Dohoda by mohla nastoliť nový smer nielen pre budúcnosť jedinej srbskej rafinérie, ale aj pre bezpečnosť dodávok v regióne a energetickú váhu Maďarska, píše server.

Rusi predali svoj 56,15-percentný podiel v NIS maďarskému Molu, pričom časť vlastníctva prejde aj do Spojených arabských emirátov, pričom svoj podiel zvýšilo aj Srbsko, uvádza vg.hu s odvolaním sa na server sd.rs.

„Mol a Gazprom Nefť sa dohodli na hlavných ustanoveniach budúcej zmluvy a dohoda o tom bude zaslaná americkému úradu OFAC (Office of Foreign Assets Control). Srbsku sa podarilo zlepšiť svoju pozíciu, t. j. zvýšiť svoj podiel v NIS o päť percent,“ uviedla Dedovičová Handanovičová.

Dohoda o kúpe ruského podielu v srbskej ropnej spoločnosti NIS medzi spoločnosťou MOL, firmou Gazprom Nefť a srbským vedením je blízko. Oznámil to maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó 14. januára v Belehrade po rokovaní s ministerkou energetiky Srbska.

Minister potvrdil, že MOL ako budúci vlastník považuje srbskú rafinériu Pančevo za strategicky dôležitú a že maďarská spoločnosť toto zariadenie nezatvorí. Szijjártó dodal, že sa buduje nový ropovod, ktorý prepojí rafinériu MOL Százhalombatta a logistické centrum v Novom Sade.

Prvý míľnik v rokovaniach o získaní väčšinového podielu v spoločnosti NIS by mohol nastať už čoskoro, poznamenal Szijjártó, podľa ktorého prvá dôležitá dohoda medzi spoločnosťami MOL a Gazprom Nefť by mohla byť dosiahnutá už v najbližších dňoch.

Koordinovaná prevádzka ropných systémov troch vnútrozemských krajín, akými sú Slovensko, Maďarsko a Srbsko, a integrovaná prevádzka ropných rafinérií v Bratislave, maďarskej Százhalombatte a v srbskom Pančeve vytvoria dobrú situáciu, v ktorej stredoeurópsky región nikdy nebol, a to tak z hľadiska bezpečnosti dodávok energie, ako aj cien energií, podčiarkol šéf maďarskej diplomacie.

Srbský prezident Aleksandar Vučić v stredu v Abú Zabí vyhlásil, že dúfa, že sa k prevzatiu ruského podielu v NIS pripoja aj Maďarsko a Spojené arabské emiráty.

Vučič v Spojených arabských emirátoch pre srbské médiá vyjadril očakávanie, že kupca ruského podielu bude poznať „do dvoch až troch dní“. O tejto záležitosti diskutoval aj s prezidentom Spojených arabských emirátov šejkom Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

STANKO: Chceme mať silnú a kvalitnú padelovú reprezentáciu aj akadémiu

Fico sa na Floride stretol s Trumpom, diskutovali aj o Ukrajine a EÚ

OTESTUJTE SA: Viete, akým záľubám sa venujú títo ľudia?

Vlhová dostala zelenú na plnú záťaž a chce ísť na ZOH