Ropný gigant TotalEnergies údajne napomáhal ruským vojnovým zločinom

Paríž 14. októbra (TASR) - Dve organizácie z Francúzska a Ukrajiny podali trestné oznámenie voči francúzskej ropnej spoločnosti TotalEnergies za to, že sa údajne podieľala na vojnových zločinoch tým, že poskytovala palivo ruským lietadlám podnikajúcim útoky na Ukrajine. V piatok to pre agentúru AFP uviedol zdrojov oboznámený s prípadom, píše TASR.



Uvedené organizácie ešte vo štvrtok predložili svoje trestné oznámenie francúzskej prokuratúre, ktorá vyšetruje podozrenia z páchania vojnových zločinov na Ukrajine.



Denník Le Monde v auguste priniesol informáciu, že firma TotalEnergies je spoluvlastníkom spoločnosti podieľajúcej sa na ťažbe ruského plynu, ktorý je následne používaný na výrobu palív pre ruské vojenské letectvo.



V podanom trestnom oznámení sa uvádza, že spoločnosť TotalEnergies napomáhala ruskej vláde s "prostriedkami potrebnými na páchanie vojnových zločinov". Francúzsky ropný gigant však akúkoľvek účasť na vojnových zločinoch poprel a obvinenia o svojom spolupáchateľstve označil za "nepodložené, šokujúce a hanlivé".



TotalEnergies až donedávna vlastnila 49-percentný podiel vo firme Terneftegaz, spoločnom podniku s ruským koncernom Novatek, v ktorom francúzsky gigant tiež vlastní určitý podiel.



Agentúra AFP pripomína, že firmy, v ktorých TotalEnergies vlastní podiel, využívajú ako zdroj plynu a jeho kondenzátov sibírske ťažobné pole Termokarstovoj. Odtiaľ plyn putuje potrubím do zariadenia na jeho spracovanie v meste Purovskij a následne železnicou do mesta Omsk. Odtiaľ je distribuovaný na ruské letecké základne v blízkosti ukrajinských hraníc, píše Le Monde.