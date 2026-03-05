< sekcia Zahraničie
Ropovod Družba poškodil ruský útok, reaguje ukrajinská ambasáda
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok na brífingu v Kyjeve uviedol, že ropovod Družba by mohol byť technicky pripravený na prevádzku o mesiac a pol.
Autor TASR
Bratislava/Kyjev 5. marca (TASR) - Ruský dron zasiahol 27. januára ropnú nádrž na objekte ropovodu Družba, pričom išlo o útok na najväčší ropný rezervoár v Európe, ktorý má kapacitu až 75-tisíc kubických metrov ropy. Uviedlo to vo štvrtok pre TASR ukrajinské veľvyslanectvo v Bratislave v reakcii na predchádzajúce tvrdenia Slovenskej informačnej služby (SIS), že k poškodeniu ropovodu Družba nedošlo, čo podľa nej dokazujú satelitné snímky z miesta udalosti.
„V čase zásahu sa v nádrži nachádzalo približne 25-tisíc kubických metrov ropy. V dôsledku zásahu vypukol rozsiahly požiar, ktorý hasiči likvidovali desať dní. Aby sa predišlo ešte väčšej technologickej a ekologickej katastrofe, bolo potrebné časť ropy z nádrže – ktorá bola prakticky v stave varu – urgentne prečerpávať do potrubia priamo počas požiaru,“ uviedla Jelyzaveta Derevynská z ukrajinského veľvyslanectva v Bratislave.
Poškodené boli podľa nej viaceré prvky technologického zariadenia, silové káble, transformátory aj systém detekcie únikov, ktorý zabezpečuje hermetickosť potrubia.
Najväčším problémom však podľa ukrajinskej ambasády bolo, že plamene boli natoľko intenzívne, že vysoká teplota ropy poškodila aj značnú časť vnútorného vybavenia potrubia – rôzne senzory a automatizačné prvky, bez ktorých nie je možné ropovod riadiť.
„Navonok preto situácia nemusí pôsobiť dramaticky, v skutočnosti je však veľmi komplikovaná a bude si vyžadovať rozsiahly objem opravárenských prác,“ dodala Derevynská.
V súčasnosti podľa nej spoločnosť Naftogaz na Ukrajine pracuje na vyhodnotení rozsahu škôd, tzv. defektácii – teda na detailnej kontrole stavu potrubí, senzorov a celej vnútornej infraštruktúry. Až po jej dokončení bude môcť ukrajinská strana pripraviť rozpočet a určiť, aké prostriedky a koľko času bude treba na opravu, aby bolo možné ropovod opäť fyzicky riadiť a prevádzkovať, dodalo veľvyslanectvo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok na brífingu v Kyjeve uviedol, že ropovod Družba by mohol byť technicky pripravený na prevádzku o mesiac a pol. Generálny riaditeľ spoločnosti Naftogaz Serhij Koreckyj uviedol, že pri útoku bola poškodená hlavná čerpacia stanica ropovodu.
