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Ros Sempere: Demokracie nemôžu nechať občanov čeliť dezinformáciám
Podľa Európskej komisie používa internet denne 97 percent mladých ľudí v EÚ a platformy sociálnych médií sa pre ľudí vo veku od 15 do 24 rokov stávajú hlavným zdrojom informácií.
Autor TASR
Štrasburg 7. júla (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok vyzval na lepšiu ochranu občanov pred rizikami digitálneho prostredia a dodal, že vzhľadom na jeho globálny a cezhraničný charakter je potrebná koordinácia na úrovni EÚ. TASR o tom informuje na základe tlačovej správy EP.
V uznesení prijatom v utorok 447 hlasmi za, 128 proti a pri 78 zdržaniach sa poslanci EP uviedli, že mediálna gramotnosť a digitálne vzdelávanie sú základnými zručnosťami pre všetkých občanov. Mali by sa preto podporovať počas celého vzdelávacieho procesu aj neskôr – na pracovisku, v rámci celoživotného vzdelávania a prostredníctvom celospoločenského prístupu.
Mediálna gramotnosť a digitálne vzdelávanie sú podľa EP kľúčové na to, aby občania dokázali bezpečnejšie fungovať v digitálnom prostredí a rozpoznávať dezinformácie, zahraničné ovplyvňovanie a manipuláciu s informáciami, kyberšikanu a ďalšie formy online škôd.
Europoslanci vo svojom uznesení podporili spoluprácu verejných a súkromných organizácií pri presadzovaní mediálnej gramotnosti v celej EÚ. Zároveň zdôraznili, že využívanie digitálnych vzdelávacích nástrojov v školách musí byť chránené pred neprimeraným komerčným vplyvom a spolupráca so súkromným sektorom sa má riadiť verejným záujmom.
Politiky v oblasti mediálnej gramotnosti by podľa europarlamentu mali ľuďom všetkých vekových kategórií pomáhať pochopiť, ako dizajn digitálnych platforiem môže ovplyvňovať ich vnímanie informácií. Občania by mali vedieť rozpoznať návykové prvky dizajnu a emocionálne manipulatívny obsah.
Programy mediálnej gramotnosti a digitálneho vzdelávania by zároveň mohli používateľom pomôcť odlišovať redakčný, komerčný a syntetický obsah, identifikovať presviedčacie techniky a rozpoznať obsah vytvorený umelou inteligenciou.
V rámci hodnotenia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMSD) europoslanci vyzvali na ďalšie opatrenia na ochranu maloletých používateľov platforiem na zdieľanie videí.
Vzhľadom na „významnú úlohu pri formovaní spôsobov, akými ľudia prijímajú informácie, najmä medzi mladými ľuďmi“, by sa podľa nich mali na influencerov a tvorcov obsahu vzťahovať pravidlá pre mediálny obsah vrátane kódexov správania a jasných usmernení.
Spravodajca uznesenia, španielsky eurposlanec Marcos Ros Sempere (Progresívna aliancia socialistov a demokratov - S&D), uviedol: „Demokracie nemôžu nechať občanov čeliť dezinformáciám, návykovému dizajnu a obchodným záujmom veľkých platforiem osamote. Mediálna gramotnosť a digitálne vzdelávanie sa musia stať základnými zručnosťami pre každého človeka v každom veku. Európa musí ľudí vybaviť schopnosťami porozumieť digitálnemu prostrediu a bezpečne sa v ňom pohybovať a zároveň stanoviť jasné pravidlá pre platformy, influencerov a obsah vytvorený umelou inteligenciou vo verejnom živote a vo vzdelávaní.“
Podľa Európskej komisie používa internet denne 97 percent mladých ľudí v EÚ a platformy sociálnych médií sa pre ľudí vo veku od 15 do 24 rokov stávajú hlavným zdrojom informácií.
Medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ však existujú výrazné rozdiely v prístupoch k mediálnej gramotnosti a digitálnemu vzdelávaniu – napríklad v školských osnovách, úrovni finančnej podpory či v kompetenciách príslušných úradov. Oblasť vzdelávania totiž zostáva kompetenciou jednotlivých členských štátov.
V uznesení prijatom v utorok 447 hlasmi za, 128 proti a pri 78 zdržaniach sa poslanci EP uviedli, že mediálna gramotnosť a digitálne vzdelávanie sú základnými zručnosťami pre všetkých občanov. Mali by sa preto podporovať počas celého vzdelávacieho procesu aj neskôr – na pracovisku, v rámci celoživotného vzdelávania a prostredníctvom celospoločenského prístupu.
Mediálna gramotnosť a digitálne vzdelávanie sú podľa EP kľúčové na to, aby občania dokázali bezpečnejšie fungovať v digitálnom prostredí a rozpoznávať dezinformácie, zahraničné ovplyvňovanie a manipuláciu s informáciami, kyberšikanu a ďalšie formy online škôd.
Europoslanci vo svojom uznesení podporili spoluprácu verejných a súkromných organizácií pri presadzovaní mediálnej gramotnosti v celej EÚ. Zároveň zdôraznili, že využívanie digitálnych vzdelávacích nástrojov v školách musí byť chránené pred neprimeraným komerčným vplyvom a spolupráca so súkromným sektorom sa má riadiť verejným záujmom.
Politiky v oblasti mediálnej gramotnosti by podľa europarlamentu mali ľuďom všetkých vekových kategórií pomáhať pochopiť, ako dizajn digitálnych platforiem môže ovplyvňovať ich vnímanie informácií. Občania by mali vedieť rozpoznať návykové prvky dizajnu a emocionálne manipulatívny obsah.
Programy mediálnej gramotnosti a digitálneho vzdelávania by zároveň mohli používateľom pomôcť odlišovať redakčný, komerčný a syntetický obsah, identifikovať presviedčacie techniky a rozpoznať obsah vytvorený umelou inteligenciou.
V rámci hodnotenia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMSD) europoslanci vyzvali na ďalšie opatrenia na ochranu maloletých používateľov platforiem na zdieľanie videí.
Vzhľadom na „významnú úlohu pri formovaní spôsobov, akými ľudia prijímajú informácie, najmä medzi mladými ľuďmi“, by sa podľa nich mali na influencerov a tvorcov obsahu vzťahovať pravidlá pre mediálny obsah vrátane kódexov správania a jasných usmernení.
Spravodajca uznesenia, španielsky eurposlanec Marcos Ros Sempere (Progresívna aliancia socialistov a demokratov - S&D), uviedol: „Demokracie nemôžu nechať občanov čeliť dezinformáciám, návykovému dizajnu a obchodným záujmom veľkých platforiem osamote. Mediálna gramotnosť a digitálne vzdelávanie sa musia stať základnými zručnosťami pre každého človeka v každom veku. Európa musí ľudí vybaviť schopnosťami porozumieť digitálnemu prostrediu a bezpečne sa v ňom pohybovať a zároveň stanoviť jasné pravidlá pre platformy, influencerov a obsah vytvorený umelou inteligenciou vo verejnom živote a vo vzdelávaní.“
Podľa Európskej komisie používa internet denne 97 percent mladých ľudí v EÚ a platformy sociálnych médií sa pre ľudí vo veku od 15 do 24 rokov stávajú hlavným zdrojom informácií.
Medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ však existujú výrazné rozdiely v prístupoch k mediálnej gramotnosti a digitálnemu vzdelávaniu – napríklad v školských osnovách, úrovni finančnej podpory či v kompetenciách príslušných úradov. Oblasť vzdelávania totiž zostáva kompetenciou jednotlivých členských štátov.