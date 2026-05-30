Rosatom tvrdí, že ukrajinský dron zasiahol jadrovú elektráreň
Autor TASR
Moskva 30. mája (TASR) - Ruskom okupovanú Záporožskú jadrovú elektráreň na juhovýchode Ukrajiny zasiahol ukrajinský dron, uviedla v sobotu ruská štátna korporácia pre atómovú energiu Rosatom. Útok nespôsobil škody kľúčového zariadenia, no po zásahu zostala v stene turbínovej haly diera. Ukrajinská armáda poprela tieto tvrdenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Dnes popoludní narazil ukrajinský bojový dron kamikadze do budovy turbínovej haly 6. bloku, pričom došlo k explózii,“ uviedol šéf Rosatomu Alexej Lichačev, ktorý označil tento incident za „úmyselný“.
„Sme o krok bližšie k incidentu, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou zasiahne aj tých, ktorí žijú ďaleko za hranicami Ruska a Ukrajiny a stále si myslia, že sú úplne v bezpečí,“ dodal.
Ukrajinská armáda medzičasom poprela tvrdenie Ruska, ktoré označila za „ďalší propagandistický trik“. Tvrdí, že ukrajinskí vojaci konajú „striktne v súlade s medzinárodným humanitárnym právom a plne si uvedomujú dôsledky všetkých krokov namierených proti jadrovým zariadeniam“.
„V príslušnom úseku frontovej línie neprebiehali v čase incidentu aktívne boje a neboli použité žiadne zbrane,“ objasnila.
Záporožská jadrová elektráreň je najväčšou elektrárňou tohto typu v Európe. Elektrinu momentálne nevyrába, ale potrebuje externé napájanie najmä na chladenie svojich reaktorov.
Pod kontrolou ruských jednotiek sa táto elektráreň ocitla v marci 2022, krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Ruské jednotky obsadili areál elektrárne a postupne prebrali kontrolu nad bezpečnostnými a technickými systémami. Odvtedy v jej okolí došlo k mnohým incidentom vrátane prerušenia napájania či ostreľovania, ktoré zvyšujú riziko jadrovej havárie.
