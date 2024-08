Roskomnadzor blokol aplikáciu Signal na šifrované odosielanie správ

Moskva 9. augusta (TASR) — Ruský úrad pre kontrolu masmédií (Roskomnadzor) zablokoval v krajine prístup k aplikácii Signal určenej na šifrované odosielanie správ. Zdôvodnil to porušením protiteroristickej legislatívy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Prístup k aplikácii na odosielanie správ Signal je zablokovaný v súvislosti s porušením požiadaviek ruskej legislatívy, ktorej implementácia je nevyhnutná, aby sa zabránilo používaniu aplikácie na teroristické a extrémistické ciele,“ citovala agentúra Interfax zo stanoviska Roskomnadzoru.



Aplikáciu používa asi milión Rusov a stovky používateľov hlásili predtým problémy s jej fungovaním. Stránky monitorujúce internetové služby zaznamenali tieto hlásenia väčšinou od používateľov v Moskve a Petrohrade. Aplikácia však naďalej funguje prostredníctvom virtuálnej súkromnej siete (VPN) alebo pri použití antiblokovacích nástrojov.



Bez VPN je tiež nemožné zaregistrovať si v aplikácii nový účet, povedali agentúre Reuters traja ľudia z Moskvy a Krasnodarského kraja. Pri zadávaní mobilného čísla služba zobrazila správu "Chyba servera".



Signal je považovaný za jeden z najbezpečnejších nástrojov na posielanie textových a hlasových správ, videí a iných súborov. Pri ich posielaní využíva koncové šifrovanie, ktoré ich chráni pred sledovaním mobilnými operátormi a tajnými službami. V porovnaní s inými službami tiež ukladá minimum údajov o používateľoch.



Ruské úrady začali v posledných dňoch obmedzovať rýchlosť sťahovania videí z platformy YouTube. Podľa údajov ruskej IT spoločnosti Brand Analytics sa 8. augusta používateľom v Rusku prestala platforma otvárať na počítačoch a mobilných zariadeniach.



Obmedzenia voči YouTube avizoval koncom júla poslanec ruskej Štátnej dumy Alexandr Chinštejn. Tvrdil, že to nie je namierené proti používateľom v Rusku, ale proti prevádzkovateľovi YouTube. Podľa neho robí protiruskú politiku tým, že maže účty ruských verejných činiteľov s inými názormi ako prevažujú na Západe. Ak platforma nezmení svoju politiku a nezačne dodržiavať ruské zákony, "nič dobré ju tu nečaká", pohrozil Chinštejn.