Roskomnadzor zablokoval web vyzývajúci na protest proti Putinovi

Moskva/Praha 3. marca (TASR) - Ruský úrad na kontrolu médií (Roskomnadzor) zablokoval prístup na webovú stránku kampane nazvanej "Napoludnie proti Putinovi", ktorú krátko pred svojou smrťou vo väzenskom tábore podporil aj opozičný politik Alexej Navaľnyj. V nedeľu o tom informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) s tým, že na to upozornila proopozičná iniciatíva Roskomsvoboda.



S nápadom na akciu Napoludnie proti Putinovi prišiel bývalý poslanec petrohradského mestského zastupiteľstva Maxim Reznik. Ide v podstate o výzvu adresovanú tým ruským voličom, ktorí v blížiacich sa prezidentských voľbách chcú hlasovať proti Vladimirovi Putinovi, aby prišli do volebných miestností v rovnakom čase – 17. marca o 12.00 h.



Podľa iniciátorov akcie tak Putinovi odporcovia tak ukážu svoju masovú účasť a zároveň neporušia ani súčasnú legislatívu.



"Keď prídeme do volebných miestností, ukážeme ostatným a aj sami sa presvedčíme, že je nás veľa. Môžeme sa stať silou, ktorá sa nedá skryť za vopred určené percentá," uvádzalo sa na webe projektu, kým bol ešte bežne dostupný.



Tí, ktorí prídu do volebných miestností v stanovenom čase, by podľa iniciátorov tejto stratégie mali buď hlasovať proti Putinovi - teda za ktoréhokoľvek z ostatných troch kandidátov, alebo hlasovací lístok upraviť tak, aby bol neplatný.



Akciu Napoludnie proti Putinovi podporili aj blízki spolupracovníci Alexeja Navaľného a 1. februára bol na sociálnych sieťach zverejnený aj jeho list z väzenia, v ktorom tejto myšlienke vyjadril plnú podporu.



Najdôležitejšie - podľa Navaľného - je to, že "to bude skutočná celoštátna protestná akcia", ktorá sa môže "konať nielen v každom meste, ale v každom volebnom obvode každého mesta".



Upozornil, že hlasovanie 17. marca o 12.00 h bude celoštátnym protestom proti Putinovi, ktorý sa bude odohrávať neďaleko bydliska každého voliča. Je preto dostupný "každému a všade. Budú sa na ňom môcť zúčastniť milióny ľudí. A desiatky miliónov budú toho svedkami," píše sa v statuse na Navaľného sociálnych sieťach.



Politik poznamenal, že akcia Napoludnie proti Putinovi bude "úplne legálna a bezpečná", pričom je "úplne nemožné" jej zabrániť.



V prospech zapojenia sa do tejto akcie podľa Navaľného hovorí aj to, že iba "prísť na voľby a hlasovať proti Putinovi nie je boj proti nemu, ale sebaklam".



Tímu Navaľného sa tento nápad najprv nepozdával, ale potom si prepočítali, že v Moskve je 2058 volebných miestností a keď tam v rovnakom čase príde pol milióna ľudí, "je to 250 rovnako zmýšľajúcich ľudí v každej volebnej miestnosti", uviedol riaditeľ Navaľným založenej nadácie Fond boja proti korupcii Ivan Ždanov.



Hlasovanie v prezidentských voľbách sa uskutoční 15. až 17. marca. Na hlasovacom lístku budú mená štyroch kandidátov - ide o zástupcov parlamentných strán a samotného Putina.



Nezávislí pozorovatelia a experti charakterizujú voľby v Rusku ako neslobodné a nespravodlivé; komentátori sa zhodujú, že Putinovo víťazstvo v nich je prakticky samozrejmá vec.