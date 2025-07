Roskosmos a NASA sa zhodujú na využívaní ISS minimálne do roku 2028

Moskva 28. júla (TASR) - Ruské a americké vesmírne agentúry - Roskosmos a NASA - sa zhodujú na potrebe pokračovať vo využívaní Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) minimálne do roku 2028. Orbitálna stanica však podľa šéfa Roskosmosu Dmitrija Bakanova zrejme bude fungovať až do roku 2030, informuje TASR podľa správy agentúry TASS.



Bakanov v rozhovore pre ruskú stanicu RBC TV poznamenal, že rozhodnutie o ukončení prevádzky ISS môžu prijať len Rusko a Spojené štáty spoločne. „Súčasné spoločné rozhodnutie Roskosmosu a NASA je, že stanica bude naďalej potrebná minimálne do roku 2028 a možno aj do roku 2030,“ povedal šéf ruskej vesmírnej agentúry.



Rusko a USA sa v apríli dohodli na pokračovaní misie ISS. Agentúra DPA už vo februári informovala, že napriek vojne na Ukrajine budú ruskí kozmonauti a americkí astronauti aj na budúci rok pokračovať v letoch na ISS. Roskosmos vyšle v prvej polovici roku 2026 na ISS kozmonauta Olega Artemieva, ktorého tam dopraví americká vesmírna loď Crew Dragon súkromnej spoločnosti Space X v rámci misie Crew-11.



TASS pripomína, že ISS je na obežnej dráhe od 20. novembra 1998. Na projekte sa okrem Ruska a USA podieľajú aj Kanada, Japonsko a desať štátov Európskej vesmírnej agentúry (ESA) - Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Švédsko a Švajčiarsko.



ISS je jednou z mála oblastí, v ktorých Rusko a západné krajiny stále spolupracujú aj po začatí invázie ruských síl na Ukrajinu. Moskva však už niekoľkokrát oznámila stiahnutie sa z tohto programu, keďže v roku 2027 plánuje začať s budovaním vlastnej orbitálnej stanice.