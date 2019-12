Roskosmos informoval o pravdepodobnej zrážke družice s mikrometeoritom

Moskva 24. decembra (TASR) - Ruská družica Meteor-M č. 2-2 sa pravdepodobne zrazila s mikrometeoritom. Satelit v dôsledku zrážky zmenil svoju orbitu a prešiel do režimu neorientovaného letu. S odvolaním sa na utorkové vyhlásenie ruskej kozmickej agentúry Roskosmos o tom informovala agentúra Interfax.



"Dňa 18. decembra sme zaznamenali nešťastnú udalosť spojenú s vonkajším pôsobením (pravdepodobne mikrometeoritu) na konštrukciu kozmického aparátu Meteor-M č. 2-2. V dôsledku danej udalosti prístroj zmenil parametre svojej orbity a prešiel do režimu neorientovaného letu s vysokými úrovňami uhľových rýchlostí," uviedla agentúra vo svojom vyhlásení.



Roskosmos tiež spresnil, že družica v dôsledku vonkajšieho zásahu automaticky prestala plniť svoju cieľovú úlohu a prepla sa do energeticky nenáročného režimu, v ktorom sa vypínajú všetky palubné systémy, ktoré nie sú nevyhnutné pre jej fungovanie.



Hneď ako sa Meteor-M dostal do oblasti ruskej pozemnej kontroly riadenia, bol s ním obnovený kontakt a začali sa práce na znižovaní uhľových rýchlostí, obnovení systemizovanej orientácie, ako aj na obnovení získavania telemetrických a cieľových informácií.



Mikrometeorit je veľmi malý meteorit, kúsok odpadového materiálu z povrchu Zeme, ktorý obvykle váži menej než gram. Aj napriek ich malým rozmerom ide často o veľmi nebezpečné telesá, ktoré sa môžu pohybovať obrovskou rýchlosťou a majú preto značnú kinetickú energiu. Pri zrážke s kozmickým telesom alebo kozmonautom môže dôjsť k zraneniu, smrti alebo poškodeniu zariadenia.